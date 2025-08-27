Mon Laferte, Leire Martínez… en las charlas de BIME Bilbao!

Mon Laferte, Leire Martínez, Rubén Blades y Mau y Ricky son los principales confirmados en la próxima edición de BIME Pro, el encuentro de profesionales de la industria musical, que se celebra del 28 al 30 de octubre en Euskalduna Bilbao. Las entradas para BIME Bilbao 2025 ya están disponibles en la web oficial bime.org.

La programación de tres días incluirá charlas, talleres, masterclasses y networking y contará también con la participación de Valeria Castro, Zahara, Álvaro Rivas (Alcalá Norte), Francisca Valenzuela o Jesse Baez. También están confirmadas figuras internacionales como Anele Oyekwere (edición musical de Marvel Studios), Kareen Saurí (productora de Rosalía y Dua Lipa), y Adel Hattem Levy (internacionalización de artistas como Radiohead).

BIME Pro culminará el día 30 con la celebración de los Reconocimientos AUPA!, un homenaje a las iniciativas y trayectorias musicales del sector, seguido de un cóctel de despedida.

Por otro lado, la programación musical de BIME Live, el festival urbano de showcases referente en Iberoamérica, volverá a Bilbao los días 28, 29 y 30 de octubre. Artistas de todo el territorio iberoamericano presentarán sus propuestas durante el evento, en salas como Kafe Antzokia, Crystal o Cotton Club. El primer avance del cartel será anunciado el 9 de septiembre.

Por otro lado, los días 29 y 30 de octubre, BIME acogerá el I Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas (CIIIC), un foro académico y profesional que reunirá universidades, investigadores y agentes culturales para debatir sobre los modelos culturales actuales.