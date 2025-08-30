Henry Méndez pide perdón por haber dicho «odiar a los rojos»

El cantante dominicano Henry Méndez ha protagonizado una polémica recientemente por un concierto en Marbella en el que gritó que «odiaba a los rojos», tras decir «vota a quien te dé la gana, vota a Abascal o a o Mariano Rajoy» (sic). El vídeo ha circulado por las redes sociales, con sus correspondientes abucheos y vítores.

Madrid mantiene las dos contrataciones que ha realizado a Henry Méndez con dinero público, pese a las peticiones del PSOE. El gobierno de Almeida ha indicado que no comparte la “cultura de la cancelación”, aunque tampoco su mensaje. Uno de los shows es dentro del programa de la Hispanidad, pero el otro es en las fiestas de Villa de Vallecas, uno de los pocos barrios en los que suele ganar la izquierda dentro de la capital: en las últimas municipales, Más Madrid, PSOE y Podemos sumaron el 52% de los votos.

Antena 3 ha elaborado un reportaje en Vallecas con declaraciones tales como «Es un barrio complicado para que se diga eso, seguro que habrá follón», «Les voy a decir que compren un tomate de estos que hay ahora mismo tiernos, y se líen a tomatazos» o «Como venga soy capaz de bajar y tirarle un tomate». El show es el 13 de septiembre, en el auditorio municipal de las Trece Rosas, que justo recibe su nombre de 13 mujeres socialistas fusiladas por la dictadura de Francisco Franco en Madrid el 5 de agosto de 1939, varios meses después de haber finalizado la Guerra Civil.

El Ayuntamiento de Elda sí ha decidido cancelar la actuación de Méndez debido a «las inaceptables declaraciones de odio realizadas durante una actuación», como informa El Diario.

Quizá ante el temor de perder más contrataciones o de lo que pueda pasar en shows gratuitos donde puede entrar cualquiera, Henry Méndez ha emitido un comunicado a través de redes sociales. El cantante dice ahora que no guarda «odio ni rencor a nadie, independientemente del color de piel, religión, condición sexual, ideología o nacionalidad».

Se justifica, entonces así: «Simplemente, intenté parar una situación que se viene sucediendo en innumerables eventos de índole musical, donde se repiten cánticos de odio al presidente del país que, para mí, son molestos, pues no tolero la falta de respeto a nada ni a nadie».

Henry Méndez se refiere al grito «Pedro Sánchez, hijo de puta» que ha surgido en algunos eventos, en general de corte urbano. Su respuesta para parar algo tan «molesto» fue concluir que «odiaba a los rojos». Ante lo que matiza: «el vídeo no se ha publicado en su totalidad, solo la parte en la que, por lo incómodo de la situación, proferí un desafortunado comentario». Indica que realizará un Reels explicándose mejor.

También dice: «quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido agraviadas por el comentario que hace referencia a un color fuertemente relacionado con una postura política». Y recuerda que «España es un país libre y maravilloso con gente increíble y heterogénea. Por eso debe existir y considerarse la libertad de expresión y la diversidad de opiniones y puntos de vista, siempre desde la óptica de la ética y el respeto».