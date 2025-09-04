Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer

Antonia San Juan ha anunciado públicamente que tiene cáncer. Por ello, ha aclarado que dejará de lado por un tiempo su trabajo como actriz. La artista canaria, conocida por interpretar a Agrado en ‘Todo sobre mi madre’ y a Estela Reynolds en ‘La que se avecina’, ha dado a conocer la noticia a través de sus redes sociales.
San Juan cuenta que llevaba «más de un año con problemas de garganta» y que siempre había sufrido de «faringitis crónica», pero que en la última consulta del médico de familia le detectaron un «problema en las cuerdas vocales». «Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer», declara la actriz.
Aunque todavía no se conoce qué tipo de cancer tiene o si tiene solución, San Juan asegura que confía «plenamente en la ciencia» y que ahora lo que toca es «seguir el tratamiento que me pongan». La actriz termina su comunicado con honestidad: «Mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión. Solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa, pues bueno, es que estoy enferma», concluye.