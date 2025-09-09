Laaza canta una jota a la belleza del pueblo, pese a ser ‘De ciudad’

Si sueles estar en el lado bueno de los reels de Instagram, es probable que te hayas encontrado con las canciones de Laaza. Pequeñas píldoras musicales que resultan todo un soplo de aire fresco y con las que ha alcanzado millones de visitas. Nada mal para una artista que, en realidad, coquetea con la jota. ‘De ciudad’ es la Canción del Día.

Laura Aznar Grau encontró su nombre artístico al intentar juntar su nombre y apellidos reales, y es que la identidad es una de las claves más importantes de su trabajo. Después del lanzamiento de su primer disco en 2024, ‘Canciones para olvidarte’, Laaza pone en marcha el rumbo hacia su segundo trabajo de estudio con una canción que reivindica el pueblo, pese a ser ella «de ciudad».

Poco tiene que ver esta canción con las melodías que suele subir a redes, que ponen el foco en temas más actuales. Aquellas en las que canta «No me voy a quitar los pelos por ti / Es raro que solo den asco saliendo de mí» o «Juan Antonio me abre por DM y me dice que las chicas buenas como yo ya no existen / Me pide una foto de mis pies y como no contesto me pregunta si he dormido bien» son dos mini canciones tan pegadizas como fascinantes.

‘De ciudad’ mantiene, por supuesto, la singular voz de la artista catalana, además de una sencillez natural. Entre tambores de semana santa, sutiles sintetizadores y giros de jota, Laaza canta sobre «ser de aquí y no de allá», sobre «las tierras más hermosas que separan el asfalto del cielo» y sobre no olvidarse del pueblo. Y si le critican, Laaza ya sabe que decir: «Les diré que solo canto lo que siento».

Producida por Juanma Latorre, de Vetusta Morla, ‘De Ciudad’ también llega con un precioso videoclip grabado en Castel de Cabra, su pueblo natal. La dirección de este llega a cargo de Abel Bueno Dalo, quien estaba detrás de la imagen de ‘Spanish Leather’, el último LP de Guitarricadelafuente.