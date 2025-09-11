Bad Bunny no actuará en EE UU por la política migratoria

La actualidad política de Estados Unidos está sacudida por el asesinato del ultraderechista Charlie Kirk, justo cuando le estaban preguntando por los tiroteos masivos en el país. Antes de eso, i-d publicaba una entrevista con Bad Bunny en la que hablaba de la convulsa situación que vive el país, desde que gobierna Trump.

Suzy Exposito le preguntaba si era cierto que su gira no iba a llegar a Estados Unidos y si era por la deportación masiva de latinos. Y Bad Bunny ha respondido que sí.

Decía Benito: «Había muchas razones por las que no actúo en Estados Unidos, y ninguna de ellas viene del odio. He actuado allí muchas veces. Todo ha tenido mucho éxito. Todo ha sido increíble. He disfrutado de conectar con los latinos que han estado viviendo en Estados Unidos. Pero específicamente al hacer una residencia aquí en Puerto Rico, cuando somos un territorio no incorporado de Estados Unidos… La gente de Estados Unidos puede venir y ver el show. Los latinos y los portorriqueños de Estados Unidos pueden también viajar aquí o a cualquier parte del mundo».

A continuación se refiere al ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos: «Está el problema de que la puta ICE podría estar fuera [de mi concierto]. Y es algo de lo que hemos hablado y que nos preocupa mucho». La entrevista termina exactamente ahí, no hay más repregunta, sino una reafirmación de que Puerto Rico es el lugar donde disfrutar de esta gira. Pero queda claro que Benito teme que sus shows se conviertan en una cacería para deportaciones masivas como las que se han visto este año.

La cuestión no es baladí. Estados Unidos es el mercado más importante para Bad Bunny. Aunque sus oyentes se concentren en ciudades hispanohablantes como Ciudad de México, Santiago de Chile, Bogotá, Madrid y Buenos Aires, la población latina de Estados Unidos es tan numerosa que sus últimos discos han sido grandes éxitos en el Billboard 200.

Su último álbum ‘Debí tirar más fotos‘ fue número 1 en Estados Unidos, y 35 semanas después de su edición, continúa en el puesto 14 pese a la feroz competencia de la era streaming. ‘Un verano sin ti’ continúa en el puesto 45 del Billboard 200 oficial después de 174 semanas (más de 3 años). Su sello Rimas Entertainment no está realizando las correspondientes certificaciones, pero por tamaño es difícil que un mercado le esté dando tanto como Estados Unidos. En este lugar, un disco de platino equivale a 1 millón de unidades, no a 40.000 copias como en España.

Hay quien esperaba que la gira de Bad Bunny terminara el año que viene en Estados Unidos tras recorrer Japón, Australia y Europa en la temporada de primavera-verano. Parece que no va a suceder por razones políticas, a menos que se obre un milagro en cuanto a migración.

