Dua Lipa NO ha despedido a su mánager por su postura pro-Israel

Dua Lipa ha negado haber despedido a su mánager por su postura pro-Israel. La noticia había aparecido en varios medios, siendo el origen una supuesta filtración al tabloide Daily Mail.

La noticia decía que Dua Lipa había despedido a su mánager de los últimos ocho años, David Levy, tras la aparición de su nombre en una carta dirigida a Glastonbury -privada, pero filtrada a los medios- en la que se solicitaba la retirada de la banda irlandesa de rap KNEECAP del festival británico por su activismo en favor de Palestina y supuesto antisemitismo. Según dicha información, Dua Lipa continuaba siendo representada por la agencia WME (William Morris Endeavor), solo que ahora con un nuevo agente.

Dua Lipa ha dicho que siempre será «Palestina Libre», pero ha acusado a Daily Mail de mentir: «No apruebo las acciones de David Levy ni de otros ejecutivos musicales hacia un artista que dice su verdad. Pero tampoco puedo ignorar cómo se ha manejado esto en la prensa. No solo la historia era completamente falsa, sino que el lenguaje empleado por el Daily Mail era deliberadamente provocador, creado con el único fin de generar clickbait, claramente diseñado para fomentar la división online».

Concluye: «Siempre, Palestina Libre. Pero explotar una tragedia mundial para vender periódicos es algo que me resulta profundamente preocupante».

Glastonbury no canceló el concierto de KNEECAP en julio, que se llevó a cabo según lo previsto. La policía investigó las quejas, pero no vio pruebas de delito y cerró el caso. KNEECAP calificó la investigación como un intento de “intimidación policial política”.

Desde mayo, uno de los tres integrantes del grupo, el rapero Mo Chara, enfrenta un cargo relacionado con “terrorismo” por supuestamente haber mostrado la bandera de Hezbolá durante un concierto. Este caso ha provocado el veto de KNEECAP en Canadá por haber realizado «declaraciones contrarias a los valores del país». KNEECAP tenía previsto realizar una serie de conciertos en Toronto y Vancouver que han sido cancelados.