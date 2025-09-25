Portada perruna para ‘Doga’ de Juana Molina… y single gatuno

La argentina Juana Molina ha anunciado que su nuevo disco se llama ‘Doga’ y sale en breve, el 5 de noviembre. El álbum viene acompañado de esta preciosa portada, mientras el single, ‘Siestas ahí’, de título polisémico, diría que es más bien gatuno.

Este es el primer álbum de Juana Molina desde 2017. El punto de partido de ‘Doga’ fueron una serie de conciertos de improvisación junto al teclista Odín Schwartz en 2019. La idea era tocar «como si estuvieran en casa», sintetizadores y secuenciadores. Los shows fueron únicos, pero luego Molina retomó algunas de las ideas que habían salido, junto al productor Emilio Haro. Ese otro trabajo se hizo entre 2022 y 2024.

Esta será la secuencia del disco, con títulos tan ilustrativos como ‘Uno es árbol’:

01 Uno Es Árbol

02 La Paradoja

03 Desinhumano

04 Caravanas

05 Siestas Ahí

06 Indignan a un Zorzal

07 Va Rara

08 Miro Todo

09 Intringulado

10 Rina Soi

