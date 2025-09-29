Morad carga contra Ayuso por su postura sobre Palestina

El rapero Morad, uno de los más populares de nuestro país tras haber sido top 2 en España con su segundo disco, ‘Reinsertado’, ha portado la bandera Palestina durante un concierto.

Ha sucedido este sábado 27 de septiembre en Toledo. El artista, que es de L’Hospitalet de Llobregat y origen marroquí, considera a esta población «hermana», por lo que ha realizado un «speech» de apoyo.

- Publicidad -

En él ha cargado contra Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, y una de pocas las líderes políticas españolas que se ha mostrado próxima a Netanyahu. Recientemente, durante la Vuelta Ciclista, el día que las protestas consiguieron cancelar la última etapa, ella acudió a fotografiarse con el equipo de Israel.

Morad ha dicho durante su concierto: «No os dejéis engañar, yo nunca he creído en la política, no creo en uno ni en el otro, ni en izquierdas, ni en derechas, ni arriba ni abajo. Yo nunca pienso en eso, pienso en mi madre, en ayudarla y lo que me toque en la vida será. Pero también hay que entender una cosa, hay gente que habla muy mal y tienen derecho a estar ahí en la tele hablando (…) De corazón, no quiero decirlo, pero lo voy a decir, no me importa…»

- Publicidad -

Y continuaba: «Te lo voy a decir con respeto: ojalá en la vida nunca te pase una desgracia, Ayuso, por hablar así de mis hermanos palestinos. Tiempo al tiempo, la vida te pondrá en su lugar. Espero que nunca te pase la vida. Se lo digo a ella, que quien la sigue, la consigue, tarde o temprano».