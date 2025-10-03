Natalia Lacunza piensa en ‘Otro culito’… y anuncia gira en 2026

Natalia Lacunza sigue desgranando el contenido de su próximo álbum, aún por anunciar. El sucesor de ‘Tiene que ser para mí‘, uno de los mejores discos de 2022, se ha presentado con el single ‘Un castigo‘ con Jesse Reyez y después con un tema en solitario llamado ‘Apego feroz’. El tercer adelanto tampoco contiene colaboraciones, pero la sorpresa es que es una balada a piano.

Aún escrita y producida por sus colaboradores habituales -Pau Riutort, Ganges, entre otros-, ‘Otro culito’ es probablemente la canción más desoladora que jamás haya incluido la rima «tú te vas, bebé, mirando otro culito, uno que te lo haga bonito, que te sacie». Con esta letra, Maluma habría creado un bop. Lacunza, sin embargo, ofrece la canción más triste que ha escrito jamás. La letra, que gira en torno al distanciamiento entre dos antiguos amantes, se remata con unos preciosos «pam pam pam» que suenan igualmente tristones.

Gira Natalia Lacunza 2026

Lacunza ha anunciado recientemente su gira de 2026, la que paseará por España definitivamente el contenido de su segundo álbum. El tour arrancará el 15 de enero en Santiago de Compostela, con un concierto en la Sala Capitol, y continuará dos semanas después con paradas en el sur: el 30 de enero en Málaga (París 15) y el 31 de enero en Sevilla (Pandora).

Ya en febrero, Natalia llevará su directo a La Riviera de Madrid el 12 de febrero, a Paral·lel 62 de Barcelona el 19 de febrero, a la Sala BBK de Bilbao el 21 de febrero y a la Sala Moon de Valencia el 26 de febrero.

La gira cerrará en marzo con dos fechas en Canarias: el 6 de marzo en Gran Canaria (Alboroto) y el 7 de marzo en Tenerife (Paraninfo ULL).

