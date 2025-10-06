Nathy Peluso actúa con Gloria Estefan y anuncia ‘Malportada’

Sin dar aún por terminada su etapa en ‘GRASA’, que se cerrará con sendos conciertos en Madrid y Barcelona el año que viene, Nathy Peluso abre otro proyecto. El 16 de octubre publica un EP 100% salsero, que contendrá 6 temas inéditos. Se llamará ‘Malportada’.

Como informa Sony, este nuevo EP ha sido grabado en Puerto Rico en mayo de 2025, bebiendo de todas las raíces de uno de los géneros fetiches de Nathy Peluso. Se define como «un viaje intenso, visceral, bailable y lleno de carácter».

Las nuevas canciones han sido compuestas y producidas junto a Manuel Lara -con quien ya contó como mano derecha para ‘GRASA’, y productor de otros grandes artistas como Bad Bunny o Kali Uchis entre otros- y Servando Primera (‘Felices los cuatro’ de Maluma, ‘Telepatía’ de Kali Uchis, ‘Mayores’ de Becky G).

Además, este fin de semana Nathy Peluso ha aparecido en el concierto de la Hispanidad que Gloria Estefan ha ofrecido en Madrid. Ambas artistas han lanzado recientemente el “Chirriqui Chirri” Remix, que es a su vez el tema que las ha unido sobre el escenario.

