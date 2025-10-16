‘Que seas feliz’ es «Que no seas feliz en absoluto»

Miss Caffeina publican esta noche ‘Buena suerte’, su sexto álbum. En esta ocasión han trabajado con Pablo Rouss una producción más electrónica, seducidos por el trabajo que este había realizado con Belén Aguilera en el excelente ‘Metanoia’.

Hoy se presenta el cuarto single del álbum, el notable ‘Hoy va a ser el día’. Pero es ‘Que seas feliz’ el mejor de todos, cerrando el álbum como pista 10 y sirviéndole de alguna manera de resumen. Es nuestra Canción del Día hoy.

Con ese irresistible bombo a negras que se introduce al mismo tiempo que el estribillo, ‘Que seas feliz’ es la mejor producción en un álbum exento de guitarras eléctricas que agradecería incluso remezclas que llevaran las canciones un poco más allá. ‘Que seas feliz’ dura apenas 2 minutos en un álbum de media hora de duración.

También es la canción resumen del disco porque este retrata una ruptura, pues el divorcio y el desamor (también la pérdida) ha marcado el rumbo de los tres miembros de Miss Caffeina últimamente. «Que seas feliz», una canción tan celosa como ‘¿Y cómo es él?’ de Perales, es en verdad «Que no seas feliz en absoluto» si atendemos a la ironía de sus frases.

«Que sufras un poquito como yo» dice una letra por la que asoman «incendios» y malos deseos, además de una cita a Lana del Rey que nos habla de complejos e inseguridad. Que «si os parte un rayo, os pille juntitos» es su nada sutil conclusión.

Miss Caffeina han anunciado ya su primera decena de fechas 2026, que podéis consultar en su web.

