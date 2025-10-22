Sudan Archives / The BPM

Hasta ahora, Sudan Archives se había preguntado, incluso dentro de sus mismas canciones, por qué no era más famosa. Si era una cuestión de racismo o de qué. La mejor respuesta es que, en su tercer álbum, ‘The BPM’, ofrece algunas de las producciones más bailables y accesibles de su carrera. Temas menos brumosos, «de texturas» y más a la yugular.

Brittney Parks tiene un álter ego nuevo, «Gadget girl», ha grabado en parte en Chicago y Detroit en homenaje al house y al techno -y también a sus padres-, y sus últimos singles suenan más desmelenados que nunca. Recuerdan, en otro estilo, a cuando Jessie Ware se quitó el apellido «indie» para aceptarse a sí misma como «diva disco».

Su mejor nuevo tema es ‘MY TYPE‘, una producción saltarina y vibrante, de teclados abrasadores, percusión loca y efectos sorpresa, que sería igual de viajera y escapista sin mencionar a «España» y a «Dubai». Sudan Archives es violinista, como ha probado en discos anteriores, y eso da lugar aquí a la impresionante entrada de ‘DEAD’, otra de sus grandes canciones, esta más reminiscente del trip hop que tanto la influyó.

Si ‘DEAD’ va de menos a más, ‘A BUG’S LIFE’ va a muerte desde el principio. Estamos ante un piano house en el que Sudan Archives celebra la libertad, pues todo el álbum quiere dejar atrás una ruptura. «Ella no puede volver a casa, porque jamás mira atrás», repite una y otra vez.

Más viajes por el mundo aparecen en la titular ‘The BPM’, un tiro de Costa Rica a la Torre Eiffel que resulta otra de las grandes bazas del álbum. Después, es cierto que el álbum contiene algunos temas que parecen interludios extendidos (‘THE NATURE OF POWER’). En el último tramo, tras la desafiante ‘MS. PAC MAN’, lo que menos apetece ya son cortes de menos de 2 minutos (‘LOS CINCI’), spoken words de 6 (‘NOIRE’) y baladas con su outro y todo (‘HEAVEN KNOWS’).

Lo que sí confirman también estas grabaciones, en cualquier caso, es el gusto excelente de la batidora de estilos de Sudan Archives. Quienes amen su violín tendrán en ‘SHE’S GOT PAIN’ una nueva favorita; y quienes amen la complejidad de sus producciones electrónicas, tienen para rato con piezas como ‘A COMPUTER LOVE’. Pasa tanto en tan poco que me he acordado de aquel proyecto de samples llamado Girl Talk.

Sudan Archives ha grabado todo esto con su equipo de confianza, su hermana, un primo de Chicago, un amigo… lo que añade mucho mérito en esta industria dispuesta a juntarse con quien sea por el éxito. Ella se basta por sí misma.