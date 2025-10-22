Shakira celebra dos aniversarios, uno por target

En celebración de los 20 años de ‘Oral Fixation’ (Vol 1 & 2) y de los 30 años de ‘Pies descalzos’, Shakira presenta acción conjunta con Spotify. La serie ‘Anniversaries’ permite medir el impacto y las historias de la creación de ambos álbumes, y sobre todo supone un nuevo EP exclusivo para Spotify, con versiones de ambos trabajos.

El EP comienza recreándose en las guitarras eléctricas, en la faceta rock, de ‘Pies descalzos, sueños blancos’; mientras su hit ‘Antología’ es ahora un tema pop-rock algo más rítmico. Aparece también ‘Día de enero’, con la voz de Shakira en su versión más aniñada, aunque será la nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’ la que se lleve los titulares.

Y es que en ella aparecen Ed Sheeran y el hombre de moda, Beéle. Edward Christopher hace básicamente de Wyclef Jean, y toca la guitarra, como se aprecia en el vídeo subido a Spotify, mientras Beéle aparece en los puentes. Acompañan un ensamble de cuerdas de 14 piezas, que también han sacado un brillo especial a ‘La pared’.

La nota de prensa revela unas cuantas curiosidades sobre estos discos. Estos álbumes superan los 6.100 millones de reproducciones globales, de los cuales 955 corresponden a Estados Unidos. Sin embargo, es México el país que más escucha a Shakira, por encima de la mismísima Colombia.

Aunque lo más interesante es que más del 50% de las reproducciones de ‘Oral Fixation’ proceden de menores de 30 años. Por el contrario, la mitad de las reproducciones de ‘Pies descalzos’ corresponden a un público entre 30 y 44 años. En otras palabras, el público que escucha ‘Hips Don’t Lie’ o ‘La tortura’ es mucho más joven de lo que esperabas, y su faceta cantautora es degustada por un público más adulto.



