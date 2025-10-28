La M.O.D.A. y Extremoduro, fuertes en la lista de Discos España

Hace unos días hablábamos del aparente regreso del rock a las listas de éxitos españolas, con ejemplos de canciones de Viva Suecia, Arde Bogotá o Extremoduro. El puesto número 1 de La M.O.D.A. en la lista de Discos con ‘San Felices’ lo sigue confirmando. Ocupa la misma posición en la lista de vinilos.

Por otro lado, lo único que cambia en el top 5 respecto a la semana pasada es la quinta posición de ‘Tropicoqueta’ de Karol G, que sube desde el número 8 con el mayor incremento de la semana. ‘Hecho en tiempos de paz’ de Viva Suecia, sin embargo, se desploma desde el número 1 hasta el sexto puesto.

- Publicidad -

Seguimos viendo discos de rock en altas posiciones de la lista. Tal es la entrada de ‘Pedrá’, el quinto disco de Extremoduro, en el número 13. Este salió en 1995 como una única canción de media hora y, esta vez, TikTok no tiene nada que ver. Se trata de su 30 aniversario, por lo que ha recibido una reedición en vinilo. Así, ocupa el segundo puesto en dicha lista.

Además de ‘Buenasuerte’ de Miss Caffeina (#20) y ‘The Luck and Strange Concerts’ de David Gilmour (#40), la única entrada en esta mitad de la lista es para Tame Impala y su ‘Deadbeat’. El último LP de Kevin Parker se ha colocado en el puesto 21 del ranking, siendo más acogido en las listas internacionales. De esta forma, ocupa la cuarta posición tanto en el Billboard 200 como en las listas británicas de discos.

- Publicidad -

En la segunda mitad del top encontramos la Gala 5 de OT, ‘Malportada’ de Nathy Peluso y el disco ‘En Directo’ de Triana en los puestos 54, 56 y 57, respectivamente. Ana Curra (‘Volviendo a las andadas’, #84), Casper Mágico (‘Los Mágicos’, #93) y Coroner (‘Dissonance Theory’, #100) entran en los últimos puestos de la clasificación.