Barry B canta en un «acento extraño» desde que vino a Madrid

Sin ser un single, ‘VICTORIA’ ha sido una de las canciones mejor recibidas en el último EP de Barry B, ‘Infancia Mal Calibrada’. Esta ha sido abrazada totalmente por el público del arandino a pesar de su carácter acústico y reflexivo. O quizás, gracias a ello. Es la Canción del Día.

«Las tristes siempre funcionan», nos decía Gabriel Barriuso en su última entrevista con JENESAISPOP. De tristeza, ‘VICTORIA’ tiene un montón, pero también resulta reconfortante vernos de alguna manera en las letras de Barry: «A veces siento un vacío inmenso / Supongo que es algo normal / Nadie me preparó para entender la vida / Solo trato de vivirla», canta en la segunda estrofa.

En ‘VICTORIA’, el artista arandino lleva a cabo una reflexión sobre su propia carrera y donde esta le ha llevado. «Hablo en un acento extraño / Desde que vine a Madrid», canta Barry en el estribillo. A su vez, tiene un punto de dolor existencial tan real como la vida: «Es normal que se me revuelva el estómago / Pensando en que podría morir mañana / Sin ti a mi lado».

La canción se compone de pocos elementos, principalmente guitarra y sintetizador, y funciona perfectamente de esta manera. En la última parte, un mantra en crescendo en el que también aparecen tambores y violines, Barry deja que entre la luz: «Hasta ahora todo lo que he conseguido / Sé de sobra que no tuvo un motivo / Pero ahora que estoy viviendo esto contigo / Sé de sobra que siempre hubo un motivo».