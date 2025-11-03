Júlia Colom / Paradís

Júlia Colom es una de las artistas surgidas de Mallorca que están renovando las tonadas tradicionales. En ‘Paradís’, su nuevo disco, no solo canta la popular ‘Sa Madona’ junto a Tarta Relena, conocidas innovadoras de la música tradicional mediterránea, sino que introduce ritmos electrónicos antes inéditos en su obra. O, al menos, hasta que llegó la excelente ‘Jo t’estim‘.

‘Sa teva barca’, la canción inicial, es la más llamativa del nuevo sonido de Colom, ya que su fusión de guitarras acústicas y ritmos drum ‘n bass recuerda directamente al ‘Fly to You‘ (2023) de Caroline Polachek. El reciente sencillo ‘Necessit‘, de exquisita melodía, se decía inspirado en el k-pop… Tenía que ser, sin duda, el de NewJeans, dado su evidente influencia de la bossa en el estribillo.

Que Colom está manejando diferentes estilos, y de manera grácil, es evidente también en ‘Transformacions’; aquí los ecos medievales conviven con el autotune de su artista invitada, Ouineta. De la fusión de danza medieval y electrónica nace también el single ‘Gelosies’, sobre unos celos impostados.

Pensado como un «viaje íntimo a través de la identidad, el futuro y la incertidumbre del creador», ‘Paradís’ encuentra un lugar cómodo borrando los límites del pop, el folk y la electrónica. La grave y preciosa voz de Colom baja a tierra la base electrónica de ‘The cercat’, que se asienta «sin miedo» en esta nueva propuesta de la mallorquina. Pero la voz de Colom ancla también piezas tan íntimas como la lúgubre ‘Sa nit es de dia’, que hace uso de mandolinas.

En momentos puntuales como ‘Una illa per tu i per jo’, la sentimentalidad se impone a la canción. Por eso funcionan mejor piezas más sutiles como la final ‘Més avall’, que reincide en la guitarra medieval y hace uso de un precioso coro… pero también introduce beats que recuerdan a la Björk de ‘Vulnicura‘ (2015). En ese equilibrio, Colom se acerca a encontrar el paraíso que imagina en el disco.