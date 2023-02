Caroline Polachek se lleva a su cielo particular a Dido y a Grimes

Caroline Polachek publica con motivo del Día de San Valentín su nuevo álbum, ‘Desire, I Want to Turn Into You’. 5 singles han precedido al que será nuestro «Disco de la Semana»: ‘Bunny Is a Rider‘, una de las Mejores Canciones 2021; ‘Sunset‘, que destacamos en nuestro Anuario con La Mejor Música de 2022; y también ‘Billions’, ‘Welcome to My Island’ y ‘Blood and Butter’.

Pero que conozcamos casi la mitad del álbum no implica que este no encierre descubrimientos. ‘Smoke’ puede funcionar en las playlists de novedades por lo que tiene de tarareable, y la inesperada colaboración con Grimes y Dido es de lo más inmediato que han grabado las 3. ‘Fly to You’ es nuestra «Canción del Día» para este Día de los Enamorados.

Como ‘Sunset’, ‘Fly to You’ está guiada por un riff de guitarra clásica, recordando a los sonidos Chill Ibiza con los que tanto ha jugado Caroline Polackek primero con su banda Chairlift, y una vez separados estos, en su carrera en solitario. Pero es un ritmo drum&bass lo que manda en la grabación, lo cual solo puede ser catalogado como justicia poética.

Y es que antes de que Dido fuera recordada por las baladas y por colaborar con Eminem, y antes de que cayera luego en el olvido colectivo, la conocimos coqueteando con beats de dance noventeros de mano de sus colegas Faithless, donde militaba su hermano Rollo. De hecho, su debut, además de los singles ‘Here With Me’ y ‘Thank You’, incluía alguna locura como ‘Take My Hand’.

Ahora es Caroline Polachek quien les pide esa «mano» en una producción celestial. El registro agudo de Grimes en la primera estrofa es el idóneo para todo esto, diciendo algo así como «quería odiarte, pero en realidad te quiero»; Dido se queda el segundo verso, resultando su voz tan bonita como siempre en ese «I’m looking for something / That nobody else can see»; y Polachek se queda el estribillo, muy bien acompañada. «Vuelo hacia ti, después de todas estas lágrimas, eres lo que necesito», entona en esta composición que habla sobre reencontrarse tras una relación a distancia y también sobre la belleza en sí misma, como ha explicado a Apple Music. Todas aparecen en comunión en una de esas colaboraciones plenamente justificadas, lejos de oportunismos y artificios.



