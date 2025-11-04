Este sábado arranca Apología, el nuevo tardeo gratis de Apolo

Sala Apolo presenta este mes Apología, un nuevo ciclo de sesiones gratuitas de Barcelona donde la ciudad se escucha a sí misma, dando voz a colectivos autogestionados que experimentan y mezclan disciplinas. Esta nueva propuesta de Sala Apolo apuesta por una escena más descentralizada y comunitaria que fomenta la generación de redes personales desde la pista, poniendo el foco en artistas que «cuestionan, inspiran y florecen fuera del circuito comercial».
El nuevo tardeo de Apolo tendrá lugar los sábados por la tarde-noche en la sala 5 (La Cinc), desde las 18:00 hasta las 23:30, y la primera cita es este 8 de noviembre. La fiesta Haus of Beat se encargará de estrenar Apología en Apolo este sábado con las bailongas sesiones de Eli Kapowski, Artiic y Nesi, que atravesarán la historia de la música house desde los clásicos hasta sus versiones contemporáneas, «desde las texturas electrónicas más profundas hasta los grooves más bailables».
Ya se conocen las fechas e invitados para los siguientes sábados del mes. El 15 de noviembre será el turno de CÓÑO!, una iniciativa que reivindica el talento femenino en la música electrónica y promueve la igualdad de género en un sector todavía desigual.
Planet Venus se presentará el día 22 de noviembre: se trata de un colectivo con sede en Barcelona que busca «construir un espacio seguro para la energía femenina dentro de la escena de la música electrónica, dando visibilidad y oportunidades igualitarias a artistas que exploran sonidos cósmicos y futuristas».
El último sábado del mes, el 29 de noviembre, se subirá al escenario de Apología Sin Sync, una escuela de DJs «feminista y anticolonial que promueve la libertad sonora y la experimentación sin prejuicios».