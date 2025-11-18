‘LUX’, el podcast

Hemos publicado decenas de artículos sobre Rosalía, una crítica kilométrica sobre ‘LUX‘, opiniones en nuestros foros 24/7 y vídeos en Instagram sobre este álbum que han llegado a cientos de miles de personas. Aun así, sois muchísimos los que nos habéis escrito pidiendo un podcast sobre el cuarto trabajo de Rosalía, una obra maestra -otra más de la artista- desde el mismo día de salida. El podcaster Claudio M. de Prado y la periodista Paloma Rando ofrecen otros puntos de vista en el que -si la memoria no me falla- es el podcast más largo de la historia de REVELACIÓN O TIMO. Casi 2 horas.

El prestigioso autor Andrew Lloyd Webber ha dicho de ‘Lux’ lo siguiente: “Creo que tiene que ser el álbum de la década”. Tal es su calidad… o bien el hastío de las estrellas internacionales, absortas en las playlists de moda, ahogadas por la presión de los oyentes mensuales. Paloma Rando elogia que el álbum se haya desarrollado al margen de esos cánones, sin loops ni elementos electrónicos (ni casi guitarras).

En tiempos de IA, incluso en los fallos gramaticales de las estrofas en árabe o italiano podría residir cierta gracia por la imperfección. Sumando la performance de Callao, Claudio M. de Prado concluye: «El hecho de que la campaña haya sido tan rara por supuestos fallos me hace confiar mucho en el poder de la equivocación humana».

Sobre la religión o la espiritualidad que inunda esta era, Rando argumenta: «hay muchas santas católicas, pero no es un disco que se ciña al catolicismo ni mucho menos. La visión que tiene Rosalía de la fe o de Dios es más sincrética, junta muchas cosas de diferentes creencias. Tenemos aquí a Rabia al-Qaysiyya, una mujer muy importante para el Islam, mujeres indias, chinas… y muchas que si el catolicismo mirara de cerca igual…», dice entre risas, mientras en otro punto del podcast considera el álbum «herético».

Añade también: «No hay apologia del catolicismo, ni una regresión, ni una vuelta a los valores conservadores. Es un disco que tiene una canción como ‘Novia Robot'». Pasa también con la película ‘Los domingos’. Obras que tocan la mística, es normal que a la gente atea, le pongan a la defensiva».

El análisis de ‘LUX’ va de lo musical -con influencias tan dispares como Patti Smith, Leonard Cohen, Kanye West, Puccini…- a lo social en una primera mitad, mientras la segunda hora la dedicamos a repasar el álbum «canción por canción». Hacemos mención a las santas protagonistas, también a los posibles destinatarios de ‘La perla’, al baile de singles con que ha jugado Sony, hasta llegar a la insólita apuesta de Los 40 Principales como sencillo. Terminamos con la duda de cómo veremos representado tan complejo álbum en directo.

