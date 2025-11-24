JC Reyes, gran protagonista de la lista de singles (tras Rosalía)

Rosalía sigue siendo la gran protagonista de las listas españolas. Mantiene el número 1 de álbumes como ‘LUX’ y el de singles con ‘La Perla’. Además, ‘Reliquia’ sigue en el puesto 2, ‘Berghain’ en el 4 y ‘Sexo, violencia y llantas’ en el 5. Rosalía tiene 6 canciones en el top 10, 13 canciones en el top 20 y 15 temas -todos los de ‘LUX‘- en el top 30.

Aunque Bizarrap y Daddy Yankee suben al top 3 con su Sesión, el protagonista de la semana es el sevillano JC Reyes. Su nuevo álbum ‘VIVIR PA’QUEDARSE’ -autoeditado, su sello se llama JC Reyes- es top 3 de álbumes y ha metido hasta 9 de sus 14 canciones en el top 100 español, lideradas por ‘Loquita’, que sube del puesto 40 al puesto 9 en su segunda semana. Así han quedado las canciones del álbum de JC Reyes en el top 100 oficial de nuestro país:

- Publicidad -

9 (40) LOQUITA, con Slayter

10 (E) DESDE 0, con Quevedo y Morad

38 (52) AVÍSAME

44 (E) TOY, con Clarent

56 (E) DA LA LUZ, con Alba Moreno

62 (E) MAKATUSSIN, con Kidd Voodoo, Piero 47

66 (E) LA MANO DE DIOS

67 (E) RESTAS O SUMAS, con J Balvin

94 (E) YYY, con Fito La R

Además, JC Reyes aparece con otros 4 singles o colaboraciones ajenas en el top 100, a destacar ‘Me mareo’ con Kidd Voodoo, que fue número 1 y aún resiste en el número 26.

- Publicidad -

Entre Rosalía y JC Reyes, ocupan casi el 30% del top, pero hay espacio para otras canciones. ‘Pinky Promise 2’ de La Pantera, Lucho RK y Pana YMB llega al puesto 21; ‘1204’ de De la Rose y Mora al número 49; ‘Bajo cero’ de Natos & Waor con Recycled J e Hijos de la Luna al 63; y ’11:11′ de Roa al puesto 97.



