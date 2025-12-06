Netflix se compra Warner, HBO Max incluido

La noticia de las industrias culturales del mes es que Netflix se ha comprado Warner, para disgusto de otros competidores que estaban pujando, como Paramount. La compra se ha producido por 71.200 millones de euros. El acuerdo incluye los estudios cinematográficos y televisivos de Warner Bros, así como HBO MAX.

Esto último es lo que más ha llamado la atención, pues hasta ahora Netflix estaba intentando crecer por sí misma, no tanto a costa de hacerse con la competencia. Incluso parecía estar optando por producir series de mayor calidad, al estilo de su competencia, como han sido los casos de ‘Mi reno de peluche‘ el año pasado, o ‘Adolescencia‘, este.

- Publicidad -

No obstante, los expertos apuntan que en verdad «HBO» era un competidor muy pequeño para Netflix, al tener un 1% del mercado en Estados Unidos, frente al 8% de Netflix, y que la jugada posiblemente solo implicará que HBO Max será el distintivo de calidad dentro de la empresa Netflix.