Alejandro Sanz responde a Feijóo y le enseña a contar

Este lunes, Alberto Núñez Feijóo se metió de cabeza en una polémica tras asegurar durante la cena navideña del PP que los andaluces «no saben contar». Obviamente, las palabras del líder del PP no han hecho ninguna gracia. Alejandro Sanz no ha dudado en dedicarle un tweet en el que le enseña cómo suman los andaluces.

Las desafortunadas palabras de Feijóo se dieron mientras este intentaba poner por delante a su tierra natal, Galicia, asegurando que «tenemos los mayores kilómetros de costa de España»: «Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar», soltó entre la broma y la seriedad. Al menos, el dato de las costas es correcto.

Alejandro Sanz no es el único andaluz que ha denunciado la patinada de Feijóo, pero sí es de los pocos que tienen 16 millones de seguidores en X. Referenciando el compás más popular del flamenco, Sanz escribió: «Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía», respondió el cantante, que pasó parte de su infancia en Algeciras.

