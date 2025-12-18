María Escarmiento, cansada del cansancio en ‘Espiral Despiadada’

María Escarmiento está perfilando su próximo disco, titulado ‘Forever’. El último adelanto se titula ‘Espiral Despiadada’, está producido por Vau Boy y es un banger de hyperpop de manual. En él, la artista madrileña se encuentra atrapada en una «montaña rusa emocional» de la que intenta salir. Es la Canción del Día.

‘Espiral Despiadada’ sale directamente de la escuela de ‘brat’, con una base llena de glitches y sintetizadores a lo A.G. Cook, pero tirando hacia lo minimalista. En la letra, Escarmiento está harta de encontrarse siempre en el mismo sitio con la misma persona: «No puede ser que todo sea residual / Estoy cansada de sentirme cansada / Estoy cansada de abrirme en canal», canta.

Ella lo achaca de forma sarcástica a ser «impaciente», «exigente» o a tener «fobia a estar mal». Cuando llega el estribillo, la artista se pone tan sincera («Intento ser valiente pero luego da igual») como trágica («A veces pienso que me voy a morir si no me miras a la cara»). Todo, manteniéndose pegadiza a más no poder. Lo mismo en el primer single del próximo LP, ‘Una Nueva Canción’, en el que el hyperpop se junta con el pop acústico.