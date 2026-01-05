Rosalía, Alejandro Sanz y Extremoduro, reyes de la Navidad

Como se viene adivinando desde su edición, ‘Lux’ de Rosalía ha sido el disco más regalado de la Navidad en España, pese a los evidentes problemas de distribución de sus ediciones físicas. Ni remotamente, Sony ha podido cumplir la demanda del público.

Aun así, ‘LUX’ permanece una 8ª semana en el número 1 en España, certificado como triple platino al haber sobrepasado las 120.000 unidades. ¿Quién habría sido el top 1 de no ser por Rosalía? Alejandro Sanz, que está en el puesto 2, pero muy lejos, pues ‘Y ahora qué +’ tan solo ha sido certificado como disco de oro (entre 20.000 y 40.000 copias) en total. La lista que se publica hoy va del 25 de diciembre al 1 de enero, pero tradicionalmente, no hay grandes cambios entre dicha semana y la de Reyes.

Si la presencia en el top 10 en los días de Navidad de Bad Bunny, Quevedo y Beéle hay que asociarla al streaming; Aitana, Fito y Fitipaldis, Pablo Alborán y Taylor Swift aparecen también posicionados en la parte alta de la tabla de vinilos, que también lidera Rosalía pese a la falta de stock.

Igualmente, hay que destacar el gran número de discos viejos de Extremoduro y de Robe que suben, reentran o se mantienen en el top 100 español oficial de álbumes. ‘Se nos lleva el aire’ de Robe está en el puesto 18, mientras ‘La ley innata’ de Extremoduro es la subida más fuerte de la semana al pasar del puesto 42 al puesto 17. Hasta 8 discos de Extremoduro aparecen en el top oficial esta semana, y 11 lo hacen en el top 100 de vinilos:

17 (42) La ley innata

18 (11) Se nos lleva el aire

45 (E) Iros todos a tomar por culo

50 (86) Agila

66 (E) Canciones prohibidas

69 (E) Grandes éxitos y fracasos

81 (RE) Rock transgresivo

83 (RE) Pedrá

92 (E) Deltoya

Así ha quedado el top 10 español entre los días 25 de diciembre y 1 de enero:

1.-Rosalía / Lux

2.-Alejandro Sanz / Y ahora qué +

3.-Bad Bunny / Debí tirar más fotos

4.-Aitana / Cuarto azul

5.-Fito y Fitipaldis / El monte de los aullidos

6.-Quevedo / Buenas noches

7.-Pablo Alborán / Km 0

8.-Taylor Swift / The Life of a Showgirl

9.-Beéle / Borondo

10.-BSO Kpop Demon Hunters

La única nueva entrada de la semana es la de ‘Samurai II’, el nuevo disco conjunto de Beny Jr y El Guincho, que llega al puesto 16.

