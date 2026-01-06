‘It’ ya era uno de los libros más vendidos de Stephen King, pero reforzó su popularidad en los 90 con la miniserie en la que el mismísimo Tim Curry de ‘The Rocky Horror Picture Show’ se encargaba de interpretar al villano, traumatizando a (más de) una generación de niños y llevando a la ruina a los payasos de fiestas infantiles en todo el mundo. Para quienes no estén familiarizados con la premisa: un horror cósmico despierta cada 27 años para alimentarse de los niños de Derry, y tanto el libro como la miniserie nos mostraban el pasado y el presente de la pandilla protagonista, que logró derrotarlo (o eso pensaban) y que, 27 años después, tiene que reunirse de nuevo para acabar con Eso.

Esta narrativa en dos tiempos se cambió cuando el libro pasó a la pantalla grande hace unos años: se hizo con dos películas, la primera (2017) ambientada en el pasado y la segunda (2019) en el presente, con desiguales resultados tanto en taquilla como en crítica. Y el tiempo vuelve a ser un factor, porque lo que nos llega de la mano de HBO es una precuela del libro.

- Publicidad -

A priori, ‘Bienvenidos a Derry’ repite esquema, un esquema del que bebe claramente ‘Stranger Things‘ (sobre todo desde su T4), con una pandilla de varios niños y una niña que deciden unirse para investigar qué ocurre en Derry y derrotar al malvado Pennywise… pero ese esquema vuela por los aires en el episodio piloto. Y es que una de las principales virtudes de esta serie es su valentía (a veces directamente sudapollismo) a la hora de tratar el material original, y de ir más allá de lo ya planteado.

De hecho, el grupo acaba siendo de tres chicas y dos chicos, frente a la pandilla que ya conocíamos de una sola chica en el grupo (lo cual, por el tratamiento que se le daba al personaje de Bev, suponía uno de sus puntos flacos). ‘Bienvenidos a Derry’ se atreve incluso con una especie de MCU de Stephen King que va desde guiños a su universo (‘La Niebla’) a directamente apariciones de personajes (Dick Hallorann de ‘El Resplandor’).

- Publicidad -

Andy Muschietti, responsable de las películas de 2017 y 2019, es también el creador de la serie, dirigiendo además varios de los episodios. En entrevistas había comentado que tuvo que cortarse un poco en las pelis porque querría haber sido más bestia, y aquí parece que se desquita, quedando claro ya desde la primera escena, y por supuesto con su malrollero opening (donde suena ‘A Smile and a Ribbon‘, del dúo de los 50 Patience and Prudence). Es un acierto esta apuesta por el terror, y también no abusar de Pennywise: le da a la serie y a sus personajes entidad propia, amplía la mitología de la saga y crea más expectación para esas apariciones. Repite en esto Bill Skarsgard, por supuesto, sumándose a un cast no demasiado conocido, donde únicamente os sonarán Jovan Adepo (protagonista de ‘El problema de los tres cuerpos’), James Remar (el padre de ‘Dexter’) y, claro, la icónica Madeleine Stowe.

Pero es otro acierto ceder la atención al misterio y a la historia de estos personajes, consiguiendo no caer en la típica pandilla de niños repelentes y tampoco en el “intentarlo demasiado” al respecto. Y es que la amistad entre Lilly, Mike, Ronnie, Marge y Richie hace que nos encariñemos poco a poco con ellos, y se nos llegue a escapar alguna lagrimita. Además, el punto de comentario histórico respecto a las luchas sociales está muy bien integrado, recordando en ese sentido a la excelente adaptación de ‘Watchmen’ que también hizo HBO. Llegados a cierto momento de la historia, nos preguntamos quién da más miedo, si lo sobrenatural o los humanos.

En definitiva, ‘Bienvenidos a Derry’ ha sido una magnífica sorpresa, que además -sin entrar en spoilers- sabemos que tendrá continuación: Muschietti ya había dicho antes del estreno que con esta temporada quería “abrir una ventana” y que “la historia se manifestará de verdad en la 2ª y 3ª temporada”, y la audiencia cosechada por la serie parece abrirle el camino (su estreno fue el tercero más visto de la historia de HBO, y desde entonces ha ido ganando espectadores semana a semana). La 2ª irá 27 años atrás, ambientándose en la Gran Depresión y abordando la Masacre de la Bradley Gang (inspirada en la Brady Gang). No estarán estos personajes, pero si a Ryan Murphy le hemos dado 12 votos de confianza para ‘American Horror Story‘, creo que Muschietti se merece que nos dejemos llevar ante lo que nos quiera contar ahora.