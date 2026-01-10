Ver para creer: Blur vs Oasis, la obra de teatro

A veces, en la revisión de lo que fueron los años 90, se trata la conocida rivalidad entre Oasis y Blur como una absoluta tontería. Y es que en ocasiones cuesta recordar cuál fue el single de Oasis que perdió la batalla (‘Roll with It’, no una de sus composiciones más relevantes) o que en realidad Blur ganaron con ‘Country House’ por más de 50.000 copias. Oasis terminaron vendiendo muchos más discos a posteriori.

Pero también porque a menudo se excluye del debate, sin motivo, a bandas tan creativas como Pulp, Suede o Manic Street Preachers.

- Publicidad -

Pese a que llevamos 30 años dando vueltas a lo mismo, quizá debido al éxito de la gira de macroestadios de Oasis, que esperemos que pronto anuncie fechas europeas, se va a realizar una obra de teatro llamada ‘The Battle’ inspirada efectivamente en la guerra mediática entre Blur y Oasis. Al fin y al cabo, los beefs fueron y a veces siguen siendo divertidísimos. Es obra de John Niven y está dirigida por Matthew Dunster. La buena noticia es que se anuncia como «una comedia».

En el elenco, los actores serán los siguientes: Paddy Stafford dará vida a Noel Gallagher, George Usher hará de Liam y Oscar Lloyd interpretará a Damon Albarn. Mathew Horne interpretará al ejecutivo Andy Ross. Otros de los personajes representados serán Bonehead, Alan White y Justine Frischmann, por lo que sabemos que al menos Elastica tendrán cierta representación, no sabemos si solo en calidad de «novia de».

- Publicidad -

Se pueden comprar entradas para Birmingham entre el 11 de febrero y el 7 de marzo y para Manchester -ciudad de Oasis- entre los días 17 y 21 de marzo. Detalles, en la página web oficial.

