Ver para creer: Blur vs Oasis, la obra de teatro

A veces, en la revisión de lo que fueron los años 90, se trata la conocida rivalidad entre Oasis y Blur como una absoluta tontería. Y es que en ocasiones cuesta recordar cuál fue el single de Oasis que perdió la batalla (‘Roll with It’, no una de sus composiciones más relevantes) o que en realidad Blur ganaron con ‘Country House’ por más de 50.000 copias. Oasis terminaron vendiendo muchos más discos a posteriori.
Pero también porque a menudo se excluye del debate, sin motivo, a bandas tan creativas como Pulp, Suede o Manic Street Preachers.
Pese a que llevamos 30 años dando vueltas a lo mismo, quizá debido al éxito de la gira de macroestadios de Oasis, que esperemos que pronto anuncie fechas europeas, se va a realizar una obra de teatro llamada ‘The Battle’ inspirada efectivamente en la guerra mediática entre Blur y Oasis. Al fin y al cabo, los beefs fueron y a veces siguen siendo divertidísimos. Es obra de John Niven y está dirigida por Matthew Dunster. La buena noticia es que se anuncia como «una comedia».
En el elenco, los actores serán los siguientes: Paddy Stafford dará vida a Noel Gallagher, George Usher hará de Liam y Oscar Lloyd interpretará a Damon Albarn. Mathew Horne interpretará al ejecutivo Andy Ross. Otros de los personajes representados serán Bonehead, Alan White y Justine Frischmann, por lo que sabemos que al menos Elastica tendrán cierta representación, no sabemos si solo en calidad de «novia de».
Se pueden comprar entradas para Birmingham entre el 11 de febrero y el 7 de marzo y para Manchester -ciudad de Oasis- entre los días 17 y 21 de marzo. Detalles, en la página web oficial.