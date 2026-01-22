Meghan Trainor tiene su tercera hija por gestación subrogada

Meghan Trainor ha dado la bienvenida a su tercera hija «gracias a nuestra increíble, supermujer gestante». La cantante ha dado la noticia a través de su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos con el bebé en brazos: «Siempre agradeceremos a todos los médicos, enfermeras y equipos que han hecho este sueño realidad», ha escrito.
La cantante ha escrito un comunicado junto a la publicación en el que asegura que ella y su pareja, el acto Daryl Sabara, tuvieron «infinitas conversaciones con nuestros doctores durante este viaje y esta era la manera más segura para poder continuar aumentando nuestra familia». La fotografía que ilustra el post muestra a la cantante emocionada, y desnuda, en lo que parece ser una cama de hospital.
«Estamos en la luna, enamorados de esta preciosa niña», continúa Trainor. Esta termina el mensaje diciendo que ha dejado que sus dos hijos, Riley y Barry, elijan el segundo nombre de la niña: «Ahora vamos a disfrutar de este preciado tiempo en familia», concluye.