Thom Yorke flota sobre el jazz etéreo de Flea en ‘Traffic Lights’

Flea, icónico bajista de Red Hot Chili Peppers, está en medio del rollout de su esperado álbum debut, titulado ‘HONORA’. Poco o nada se parece a la música de su grupo, regresando a sus orígenes como trompetista de jazz a lo largo de 10 pistas que incluyen ‘A Plea’, el chocante primer single, y ‘Traffic Lights’, su brillante colaboración con Thom Yorke.
‘HONORA’, disponible el próximo 27 de marzo, apunta a ser uno de los discos más singulares del año y no solo por la deriva musical de Flea, sino por la gran calidad de los temas. ‘A Plea’ llamaba a la unión de la humanidad sobre una emocionante instrumentación de jazz. ‘Traffic Lights’, por otro lado, es críptica, sutil y sumamente abstracta. Perfecta para la voz de Thom Yorke.
Este no tarda demasiado en aparecer en la canción con frases tan difíciles de descifrar como «el todo o solo una parte» o «llámanos cuando estés harto». Es lo de menos, porque la atmósfera creada es lo que vende totalmente la canción. Esta no tiene grandes sobresaltos, ni una exagerada diferenciación de sus partes. Simplemente fluye, y da la sensación de que podría hacerlo durante mucho más que sus casi 6 minutos de duración.
‘Traffic Lights’ también representa un regreso parcial de Atoms for Peace, con Mauro Refosco participando en la percusión de la pieza. «Algo de ella me recordó a Atoms for Peace y se la mandé a Thom», cuenta Flea sobre la colaboración del vocalista de Radiohead.
‘HONORA’, compuesto en su totalidad por Flea, incluirá seis temas originales y cuatro versiones, entre las que se encuentran ‘Thinkin Bout You’ (Frank Ocean), ‘Maggot Brain’ (Funkadelic), ‘Wichita Lineman’ (escrita por Jimmy Webb) y ‘Willow Weep For Me’ (escrita por Ann Ronnell).
Tracklist:
Golden Wingship
A Plea
Traffic Lights
Frailed
Morning Cry
Maggot Brain
Wichita Lineman
Thinkin Bout You
Willow Weep for Me
Free As I Want to Be