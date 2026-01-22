Cuando está a punto de estrenar su nuevo single ‘Aperture’ esta noche, Harry Styles ha anunciado una extraña gira. ‘Together. Together 2026’ será más bien una residencia que pasará por muy pocas ciudades del mundo, a lo largo de varias noches.
A falta de confirmar más shows según los conciertos se vayan agotando, la gran beneficiada será Nueva York. En el Madison Square Garden, con aforo para unas 20.000 personas, Harry Styles hará 30 shows entre agosto y octubre de este año.
Antes de eso estará 6 noches en Ámsterdam, 6 en Londres, 2 en Brasil y 2 en México. Finalmente se irá a dos ciudades australianas a dar 2 conciertos en cada una (Sídney y Melbourne). Entre los teloneros, gente como Jamie XX y Robyn, y leyendas como Shania Twain.
Lo más parecido que podemos recordar a esta gira es la residencia que Adele hizo en Las Vegas, seguida de una residencia en Múnich. En estos shows, Harry Styles presenta su nuevo álbum ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, que parece que será más electrónico, a la venta el 6 de marzo.