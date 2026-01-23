James Blake samplea a Cohen en la agorera ‘Death of Love’

James Blake está de vuelta con su séptimo disco. Este se titula ‘Trying Times’ y estará disponible el próximo 13 de marzo. Hoy mismo ha lanzado su sólido primer adelanto, en el que el británico canta sobre la «muerte del amor» por encima de un lúgubre sample de ‘You Want It Darker’, la canción que anticipaba la muerte de Leonard Cohen.

«Hineni, Hineni / Estoy listo, mi Señor», cantaba Cohen en el tema de 2016. En este, el cantautor proclamaba estar listo para su fallecimiento dos meses antes de que ocurriese. Blake recicla en ‘Death of Love’ el sentimiento funerario de la canción de Cohen para reflexionar sobre unos tiempos en los que el amor no tiene tanto protagonismo. Sin embargo, al contrario que Leonard Cohen, no estamos preparados para desprendernos de ello.

- Publicidad -

Así, Blake lamenta «la muerte del amor» sobre un simple e hipnótico beat, ayudándose de su autotuneada voz. Se trata de otro flotante tema del británico, que con muy poco consigue entregar una pieza tan envolvente como pegadiza. La letra, por otro lado, da que pensar: «No sé como llegamos aquí», canta en las primeras líneas.

El artista parece estar aludiendo a toda la sociedad cuando cree posible que estemos «durmiendo» o «andando hacia la muerte del amor». Este describe un mundo en el que «todo se siente diferente» y en el que «la gente está perdiendo interés» en el amor: «Nunca ha parecido tan difícil / Decir lo que realmente piensas», asegura en el estribillo.

- Publicidad -

Tracklist:

1. Walk Out Music

2. Death Of Love

3. I Had A Dream She Took My Hand

4. Trying Times

5. Make Something Up

6. Didn’t Come To Argue (ft. Monica Martin)

7. Days Go By

8. Doesn’t Just Happen (ft. Dave)

9. Obsession

10. Rest Of Your Life

11. Through The High Wire

12. Feel It Again

13. Just A Little Higher