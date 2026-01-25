Geese describen la Estados Unidos actual en su debut en SNL

Geese continúan subiendo como la espuma. Anoche, el grupo neoyorquino realizó su debut en Saturday Night Live mostrando sus diferentes facetas: la melódica y delicada con ‘Au Pays du Cocaine’, una de las canciones más virales del grupo en TikTok, y la caótica y fulminante con ‘Trinidad’. Esta es la Canción del Día.

La banda liderada por Cameron Winter acostumbra a entregar algo ligeramente diferente cada vez que se suben al escenario. La versión de ‘Trinidad’ que mostraron anoche en SNL debe ser una de las más intensas que hayan hecho, y es lo que más sentido tenía dado el contexto social y político de Estados Unidos.

- Publicidad -

En la versión de estudio de ‘Trinidad’, Geese abrazan su faceta más visceral. Se trata de una especie de blues psicodélico en el que Winter y JPEGMAFIA unen sus mejores berridos en el estribillo, mientras juran tener «una bomba» en su coche. Los versos, en los que Winter canta sobre «hijas» muertas o un marido «quemando plomo» son igual de desquiciados.

‘Getting Killed’, la obra maestra de Geese, es un disco brutalmente actual y ‘Trinidad’ es una de sus piezas más significativas, al hablar de un estado de peligro constante. La banda neoyorquina ha presentado la canción en SNL el mismo día en el que agentes del ICE han asesinado a otra persona inocente en Minneapolis, un enfermero de 37 años.