paco te quiero, entre Cocteau Twins y Slowdive en ‘solo contigo’

El shoegaze no ha muerto. Así lo demuestran paco te quiero en ‘solo contigo’, el último single antes del lanzamiento de su álbum debut. Este lo tiene todo para triunfar en el panorama indie español, difuminando los límites entre el shoegaze y el dream pop mientras ofrece una memorable melodía. Es la Canción del Día.

Es fácil deducir que paco te quiero está formada principalmente por estudiantes de cine solo con ver el videoclip de ‘solo contigo’. Son imágenes simples, como una pareja en moto abrazada o una novia en el centro de un derrape, que unidas a la música parecen cobrar una profundidad enorme.

Esto es mérito total de la canción, que comienza con unas guitarras llenas de reverberación y encanta desde que entra el riff de teclado que acompaña todo el tema. Dicen que está inspirado en el de ‘Melancholy Hill’ de Gorillaz. La nostalgia que provoca es la misma. A partir de ahí, todavía en territorio dream pop, van apareciendo en la mezcla furiosas guitarras y efectos propios del shoegaze.

Es fácil ver en ‘solo contigo’ a grupos como Cocteau Twins o Slowdive, con la voz de Gloria, cantante principal, recordando directamente a la de Rachel Goswell: «Necesito olvidarme de que existo», repite durante la canción. Después de 3 EPs y otros 3 singles, el grupo formado por Gloria, Lucía, Frans, Nacho, Iosu y Joan ha encontrado su voz.