María Escarmiento / Forever

María Escarmiento ha apostado por el hyperpop para consolidar su identidad artística, al margen de las modas, tras unos titubeantes inicios en el neo-perreo que casi no recordamos. El éxito de su versión de La Oreja de Van Gogh ha podido inspirar a María Villar a escribir melodías más precisas y redondeadas, y eso es exactamente lo que ofrece la artista madrileña en su nuevo disco.

Eso, y humor cotidiano salpicado de emoción. ‘Forever’ es una carta de amor al pop electrónico de los 2000 y se cierra con un tema llamado ‘Parques, flores y gente’, en el que Escarmiento reconoce sentirse cómoda en su propia vida. Ya no «envidia» ni se siente inferior a nadie, y el mensaje cala porque suena sincero… y llega inmediatamente después de ‘Espiral despiadada’, pareciendo un final extendido.

Escarmiento destaca en la zona gris que separa el humor cotidiano de la inteligencia emocional, y en ese punto medio se encuentran ‘Son de amores’, botando a ritmo de eurodance y happy hardcore, y ‘Una nueva canción’, una composición meta sobre escribir un temazo después de atravesar un bloqueo creativo. Si esta mezcla guitarras y electrónica a lo 100 gecs, ‘Siempre juntas’ tira de energía j-pop para ofrecer una oda a la amistad que provoca una sonrisa sin tomarse demasiado en serio.

El mayor mérito de ‘Forever’ reside en ofrecer un repertorio de canciones enfocadas y diferenciadas, que no se confunden entre sí. Aunque recaliente los nachos de la Grimes acústica (‘Lo siento (una pena)’) o de Kim Petras (‘Tuya primero’), Escarmiento imprime cierta personalidad a las letras gracias a su sentido del humor, razón por la cual el freestyle ‘A la mierda el namasté’ funciona al reflexionar, con ironía, sobre lo bola que se puede hacer la vida cuando eres artista independiente.

Las canciones resultan algo toscas en sus aproximaciones más directas al club, como en ‘Iconic’, en la que Samantha Hudson deja unas rimas forzadas («Real bad bitch, aunque vaya muy basic / White tee, hoy estaba muy lazy»); o en la energía algo improvisada de algunos pasajes, como ese de ‘Dope Forever’ que hace referencia a ‘Tik Tok’ de Kesha, demasiado pronto, ya que es la canción inicial. Quizá avisa de que ‘Forever’ será más divertido cuanto más entiendas sus referencias.