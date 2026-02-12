Muere James Van der Beek, de ‘Dawson Crece’, a los 48 años

James Van der Beek, protagonista de la serie ‘Dawson crece’, ha fallecido a los 48 años por cáncer. Así lo ha informado su familia en redes sociales, donde ha publicado un comunicado oficial: «Llegó a sus días finales con valor, fe y serenidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad».

Hace dos años, el actor había revelado en su cuenta de Instagram que padecía cáncer colorrectal y que había estado llevando la enfermedad en privado. Tras el anuncio de su muerte, múltiples personalidades de Hollywood han llorado la pérdida del actor, desde Lana del Rey hasta Jamie-Lynn Sigler: «Eras todo lo bueno en este mundo», ha escrito la actriz.

‘Dawson crece’ fue una de las series más icónicas de finales de los 90, relatando la vida de un grupo de adolescentes desde el instituto a la universidad. Van der Beek fue uno de los primeros en anunciar su presencia en el reencuentro de la serie, pero no pudo participar debido al empeoramiento de su enfermedad.