Taylor Swift, dani dicostas… en el top 40 de JNSP

Sebas E. Alonso
Por Sebas E. Alonso

-

13
0
0

Martin mantiene el número 1 de JENESAISPOP una semana más, además con una holgadísima diferencia respecto a Harry Styles en la final de Instagram (50% frente a 25%).

La entrada más fuerte es la de Taylor Swift con ‘Opalite’, aunque solo llega al número 6; y la de dani dicostas pisándole los talones en el top 10. Mika, en cambio, llega por los pelos al número 36.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 4 Otro verano Martin Vota
2 2 2 3 Aperture Harry Styles Vota
3 5 3 2 So Easy (To Fall In Love) Olivia Dean Vota
4 4 1 17 Nuevos recuerdos Martin Vota
5 6 5 2 Streets of Minneapolis Bruce Springsteen Vota
6 6 1 Opalite Taylor Swift Vota
7 3 2 3 I Could Get Used to This Jessie Ware Vota
8 8 4 5 I Just Might Bruno Mars Vota
9 7 1 5 Talk to Me Robyn Vota
10 10 1 Ya no llueve dani dicostas Vota
11 21 11 4 Where’s My Phone? Mitski Vota
12 27 5 54 M.A.P.S. Amaia Vota
13 9 5 3 Opening Night Arctic Monkeys Vota
14 14 1 A veces Ana Torroja Vota
15 10 5 4 Orange County Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson Vota
16 12 12 2 Son de amores María Escarmiento Vota
17 17 1 DANCE… Slayyyter Vota
18 16 16 2 Caught in the Blink of an Eye Ladytron Vota
19 20 19 2 sólo contigo paco te quiero Vota
20 17 7 5 Make-Up is a Lie Morrissey Vota
21 18 2 6 Despierto amándote Miranda!, bailamamá Vota
22 26 1 15 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor Vota
23 23 1 Homewrecker sombr Vota
24 24 1 Pela minha voz Carminho Vota
25 11 11 3 Pretty Face Robbie Williams Vota
26 15 8 4 TENTACION Ralphie Choo Vota
27 33 27 4 Zombie YUNGBLUD, The Smashing Pumpkins Vota
28 19 19 2 L.U.C.K.Y. Fcukers Vota
29 23 1 14 La Perla Rosalía Vota
30 30 1 The Scythe The Last Dinner Party Vota
31 14 6 4 2SIDED Arlo Parks Vota
32 22 6 7 En la noche más fría Guitarricadelafuente Vota
33 32 2 19 com você Judeline, Amaia Vota
34 13 13 3 Prayer Tove Styrke Vota
35 36 34 3 Los asombros Nacho Vegas Vota
36 36 1 Immortal Love MIKA Vota
37 34 34 2 Tonto Parquesvr Vota
38 25 15 5 Dance the Pain Away Haute & Freddy Vota
39 29 1 9 Madeline Lily Allen Vota
40 40 3 13 Dopamine Robyn Vota
Candidatos Canción Artista
Una muerte ideal Rodrigo Cuevas, Grande Amore Vota
Reliquia Rosalía Vota
Lucky Again Lykke Li Vota
Hasta Jesús tuvo un mal día Ca7riel & Paco Amoroso, Sting Vota
God’s Lonely Man Anna Calvi Vota
Light Night Mountains All That Ratboys Vota
I’ll Change for You Mitski Vota
Dancing on the Wall MUNA Vota
POSSESSION Melanie Martinez Vota
On Ur Time Natanya Vota

