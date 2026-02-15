Taylor Swift, dani dicostas… en el top 40 de JNSP

Martin mantiene el número 1 de JENESAISPOP una semana más, además con una holgadísima diferencia respecto a Harry Styles en la final de Instagram (50% frente a 25%).
La entrada más fuerte es la de Taylor Swift con ‘Opalite’, aunque solo llega al número 6; y la de dani dicostas pisándole los talones en el top 10. Mika, en cambio, llega por los pelos al número 36.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|4
|Otro verano
|Martin
|Vota
|2
|2
|2
|3
|Aperture
|Harry Styles
|Vota
|3
|5
|3
|2
|So Easy (To Fall In Love)
|Olivia Dean
|Vota
|4
|4
|1
|17
|Nuevos recuerdos
|Martin
|Vota
|5
|6
|5
|2
|Streets of Minneapolis
|Bruce Springsteen
|Vota
|6
|–
|6
|1
|Opalite
|Taylor Swift
|Vota
|7
|3
|2
|3
|I Could Get Used to This
|Jessie Ware
|Vota
|8
|8
|4
|5
|I Just Might
|Bruno Mars
|Vota
|9
|7
|1
|5
|Talk to Me
|Robyn
|Vota
|10
|–
|10
|1
|Ya no llueve
|dani dicostas
|Vota
|11
|21
|11
|4
|Where’s My Phone?
|Mitski
|Vota
|12
|27
|5
|54
|M.A.P.S.
|Amaia
|Vota
|13
|9
|5
|3
|Opening Night
|Arctic Monkeys
|Vota
|14
|–
|14
|1
|A veces
|Ana Torroja
|Vota
|15
|10
|5
|4
|Orange County
|Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson
|Vota
|16
|12
|12
|2
|Son de amores
|María Escarmiento
|Vota
|17
|–
|17
|1
|DANCE…
|Slayyyter
|Vota
|18
|16
|16
|2
|Caught in the Blink of an Eye
|Ladytron
|Vota
|19
|20
|19
|2
|sólo contigo
|paco te quiero
|Vota
|20
|17
|7
|5
|Make-Up is a Lie
|Morrissey
|Vota
|21
|18
|2
|6
|Despierto amándote
|Miranda!, bailamamá
|Vota
|22
|26
|1
|15
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|Vota
|23
|–
|23
|1
|Homewrecker
|sombr
|Vota
|24
|–
|24
|1
|Pela minha voz
|Carminho
|Vota
|25
|11
|11
|3
|Pretty Face
|Robbie Williams
|Vota
|26
|15
|8
|4
|TENTACION
|Ralphie Choo
|Vota
|27
|33
|27
|4
|Zombie
|YUNGBLUD, The Smashing Pumpkins
|Vota
|28
|19
|19
|2
|L.U.C.K.Y.
|Fcukers
|Vota
|29
|23
|1
|14
|La Perla
|Rosalía
|Vota
|30
|–
|30
|1
|The Scythe
|The Last Dinner Party
|Vota
|31
|14
|6
|4
|2SIDED
|Arlo Parks
|Vota
|32
|22
|6
|7
|En la noche más fría
|Guitarricadelafuente
|Vota
|33
|32
|2
|19
|com você
|Judeline, Amaia
|Vota
|34
|13
|13
|3
|Prayer
|Tove Styrke
|Vota
|35
|36
|34
|3
|Los asombros
|Nacho Vegas
|Vota
|36
|–
|36
|1
|Immortal Love
|MIKA
|Vota
|37
|34
|34
|2
|Tonto
|Parquesvr
|Vota
|38
|25
|15
|5
|Dance the Pain Away
|Haute & Freddy
|Vota
|39
|29
|1
|9
|Madeline
|Lily Allen
|Vota
|40
|40
|3
|13
|Dopamine
|Robyn
|Vota
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|Una muerte ideal
|Rodrigo Cuevas, Grande Amore
|Vota
|–
|Reliquia
|Rosalía
|Vota
|–
|Lucky Again
|Lykke Li
|Vota
|–
|Hasta Jesús tuvo un mal día
|Ca7riel & Paco Amoroso, Sting
|Vota
|–
|God’s Lonely Man
|Anna Calvi
|Vota
|–
|Light Night Mountains All That
|Ratboys
|Vota
|–
|I’ll Change for You
|Mitski
|Vota
|–
|Dancing on the Wall
|MUNA
|Vota
|–
|POSSESSION
|Melanie Martinez
|Vota
|–
|On Ur Time
|Natanya
|Vota
