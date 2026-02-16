Dios bendiga a Suecia y también a waterbaby

El próximo 6 de marzo se publica el álbum debut de waterbaby, la artista sueca (no confundir con el dúo londinense del mismo nombre) que se dio a conocer en 2022 gracias a su colaboración en el pegadizo hit viral de Hannes, ‘Stockholmsvy’, ahora incluido en su debut de 2026, ‘God Bless Sweden’, sumando más de 90 millones de reproducciones en Spotify. Pese a su viralidad, estamos hablando de una composición más próxima al chamber pop, al bedroom pop y al folk, solo que dotada de un atractivo pop y una musicalidad extraordinarios, lo que confirma que es de Suecia de donde viene esta música.

Las cuerdas son un elemento crucial en la música de waterbaby también, como demuestra su breve pero rico repertorio. En concreto, canciones como ‘Memory Be a Blade’, ‘Amiss’ o ‘Beck n Call’ utilizan ganchos instrumentales muy prominentes, mientras que los arreglos en sí suenan originalísimos. Esa curiosidad parece venirle a Kendra Egerbladh de serie, ya que, en su antiguo tema ‘911’, la artista criada en Estocolmo utilizaba como hook instrumental su propia voz imitando la sirena de una ambulancia. El efecto era adorable y un poquito emotivo, también.

El talento de Egerbladh podría ser heredado, ya que su abuelo era pianista de jazz y su tío, promotor de conciertos. Kendra dio sus primeros pasos en la música colaborando con la también sueca Seinabo Sey, siendo además su maquilladora y peluquera oficial. Su “breakthrough” llegó gracias a sus dos duetos con Hannes, ‘Stockholmsvy’ y la también estupenda ‘Wish’, y el lanzamiento de su debut oficial debería darla a conocer definitivamente al gran público.

La ufana melodía de piano de ‘Beck n Call’ convierte esta canción en uno de los singles destacados de waterbaby y en la Canción del Día para este lunes. Podríamos hablar del atractivo R&B de su voz, en una línea soft más próxima a Natalie Prass, pero si juntamos eso con el derroche melódico presente en la melodía vocal e instrumental, nos encontramos en realidad con una canción que podrían haber escrito los mejores Dirty Projectors en su etapa más orquestal y pop.

‘Beck n Call’ es un tema sobre anhelar románticamente a alguien, hasta el punto de que waterbaby se siente “embrujada” por esa persona tras haberle entregado la “llave de su corazón”. Las metáforas románticas y existenciales abundan en su discografía, también en ‘Memory Be a Blade’, su single más reciente, donde la capacidad de recordar -la nostalgia- se transforma en un “puñal” que se clava bien adentro. Aquí, violoncelo y percusiones colaboran para crear una composición que vuelve a sonar única.













