El otro «Confessions» es de Mimi Webb y es ultrapop

Mientras Madonna se decide a mover ficha con la promoción de su disco «Confessions Pt. 2», Mimi Webb te recuerda que ella ya sacó su propio ‘Confessions’ en septiembre de 2025, no hace ni un año. Este viernes 20 de febrero lanza una reedición titulada ‘Confessions: An Unexpected Turn of Events’, que podría hacer honor a su título lanzando a Webb al mainstream.

Webb, que no es ninguna recién llegada, pues su debut largo, ‘Seven Shades of Heartbreak’, se editó en 2021, ha tocado todos los palos esperados para una estrella del pop actual, pasando del pop-folk a lo Taylor Swift de ‘Good Without’ al pop ochentero de ‘Ghost of You’, canción producida por Stuart Price, por cierto y ya que hablábamos de Madonna.

En todos los casos los streamings son muy altos, pero no podemos decir que Mimi Webb sea una estrella mundialmente conocida. De hecho, en el caso de ‘Confessions’, los números son sorprendentemente bajos para una artista de su perfil.

A Webb le falta subir el siguiente escalón y ahí podría llegar gracias a ‘Eyed Closed’, su apuesta para relanzar ‘Confessions’. ‘Eyes Closed’ es un caramelo disco-pop que no se complica la vida, resultando algo genérica por un lado, pero adictiva por otro. Si primero parece demasiado similar a ‘Kiss Me More’ de Doja Cat y SZA, después logra enganchar gracias a su melodía vocal final, donde Webb canta eso de «I love him, love him with my eyes closed» armonizándose a sí misma.

El efecto de «enganche sutil» de ‘Eyes Closed’ recuerda a ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter, y no extraña porque su compositora Amy Allen es colaboradora de Webb y figura en los créditos de ‘Eyes Closed’ y de otra de sus mejores canciones, ‘Love Language’, también contenida en ‘Confessions’.









