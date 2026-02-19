Gira y reedición para ‘Dos amigos’ de Modelo de Respuesta Polar

Modelo de Respuesta Polar ha anunciado su regreso a los escenarios con una gira que conmemorará el décimo aniversario de ‘Dos amigos’, su disco de 2016 querido por canciones de sonido indie rock tan bonitas como ‘La juventud y el tiempo’, ‘Momentos similares’, ‘Cómo crees’ o la pista titular. En la época, cuando parecía que podían convertirse en el grupo referencia de otro tipo de indie español, Modelo de Respuesta Polar decidieron darse un respiro.

Ahora, el grupo valenciano liderado por Borja Mompó e integrado también por los hermanos Fran y Jorge Mollá y Pau Paredes ha detallado cinco fechas por salas que acogerán la recuperación de ‘Dos amigos’ por su primera década de vida. Además, ha anunciado el lanzamiento de un single nuevo.

Modelo de Respuesta Polar visitará la sala BUT de Madrid el 17 de octubre, la Moon de Valencia el 31 de octubre, la Wolf de Barcelona el 20 de noviembre, la Tribeca Live de Oviedo el 5 de diciembre y la Trinchera de Málaga el 11 de diciembre.

En cuanto al single, su estreno está cera, ya que ‘Una ilusión’ podrá escucharse a partir del 5 de marzo. ‘Una ilusión’ «es el single que llega para celebrar su vuelta y que condensa el estilo de Modelo de Respuesta Polar y las sensaciones que les genera la vuelta». La canción se integrará en la reedición del disco ‘Dos amigos’, que se presentará en un formato limitado y muy exclusivo.

GIRA 1Oº ANIVERSARIO DOS AMIGOS

17 de octubre – MADRID – Sala But

31 de octubre – VALENCIA – Sala Moon

20 de noviembre – BARCELONA – Sala Wolf

5 de diciembre – OVIEDO – Sala Tribeca Live

11 de diciembre – MÁLAGA – Sala Trinchera

