Viña Rock corta lazos con el fondo pro-israelí KKR

Viña Rock ha sido adquirido por una empresa independiente y ya no forma parte de Superstruct Entertainment, el grupo de entretenimiento en vivo que, a su vez, es propiedad del fondo de inversión proisraelí KKR. La relación societaria entre numerosos festivales y KKR ha sido muy criticada, llegando a provocar la baja de numerosos artistas de los carteles.
En el caso de Viña Rock, artistas como Reincidentes, Boikot, Los Chikos del Maíz o Söber han comunicado su marcha del cartel por los previos vínculos de Viña Rock con KKR.
Según ElDiario.es, Viña Rock pasa ahora a ser propiedad de «una empresa independiente perteneciente a un promotor histórico del certamen», de tal forma que se desvincula por completo del fondo de inversión con intereses en Israel, KKR.
Viña Rock se celebrará los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo en su habitual sede de Villarobledo, Albacete, y próximamente anunciará el cartel completo de su próxima edición, que cuenta ya con nombres como los Sex Pistols ft. Frank Carter, Turbonegro, Mägo de Oz, La Cabra Mecánica o Sexy Zebras.