BLACKPINK tienen mentalidad de tiburón, pero no sirven, en ‘GO’

BLACKPINK han lanzado un nuevo EP (irónicamente titulado ‘DEADLINE’) y el focus single, titulado ‘GO’, ya está haciendo números increíbles en YouTube. En sus primeras tres horas subido en la plataforma, el videoclip de la canción ya acumulado 6 millones de reproducciones. En el momento de escribir esto, ya está cerca de las 10 millones. Ahora solo les falta servir.

‘DEADLINE’ representa el comeback del grupo surcoreano, pero ya hay muchos preguntándose si también es el principio del fin. Además de las encaminadas carreras en solitario de JENNIE, ROSÉ, LISA Y JISOO, el videoclip de ‘GO’ es una de las razones a tener en cuenta.

La canción es correcta, con un estribillo maquinero, un precioso puente melódico y una letra centrada en hacer que el oyente consiga todos sus sueños: mentalidad de ganador. «Nunca me voy a conformar con el segundo puesto / Necesito una medalla de oro», rapea LISA. El estribillo es bien simple, repitiendo que BLACKPINK te harán… pues eso, «GO».

Esta temática ha sido trasladada al videoclip mediante el concepto del remo, un deporte asociado con el trabajo duro, pero también con el trabajo en equipo. Esto se les ha olvidado completamente a las de BLACKPINK. ¿En cuántas escenas aparecen juntas las cuatro artistas? En una sola. Hay una clara falta de escenas de grupo y, sobre todo, de coreografía. Sí, es un vídeo visualmente espectacular y entretenido de ver, pero no basta solo con que sea caro. Hay que servir un poco.

Más allá del vídeo, en los créditos de ‘GO’ encontramos a Chris Martin, líder de Coldplay, figurando como compositor del tema. Es difícil saber donde empieza y donde termina su intervención en la canción, pero desde luego es un nombre que le queda grande a la canción final. En ‘Champion’, otra canción de ‘DEADLINE’, habría participado Dr. Luke en la producción.