La cantante que desafía los 30 citando a Paquita Salas

«La amiga soy yo» es la célebre frase de Noemí Argüelles que se ha instalado en el vocabulario popular, incluso más que muchas de las pronunciadas por la propia ‘Paquita Salas’. El personaje interpretado por Yolanda Ramos hizo historia con una revelación inesperada y ahora inspira una nueva canción que debería estar en tu radar, una de las novedades de la semana.

Oreiana se dio a conocer hace un par de años con el hyperpop de ‘Bbsita’, pero cambia los teclados por las guitarras en ‘La amiga soy yo’, un tema en el que desafía la supuesta crisis de los 30 y la noción de que a esa edad se es adulto por defecto.

La frase de Argüelles le sirve a Oreiana para confesar que ella es la amiga que ha cumplido 30 y tiene la vida hecha un cirio: no tiene ni casa, ni trabajo, ni pareja, ni un duro, pero sí una adicción al tabaco, una propuesta musical y un diploma en «sudarle el coño». En ‘La amiga soy yo’, ni las toneladas de distorsión vocal impiden que traspase la divertida energía de la canción.

Oreiana es el proyecto de Susana Alonso Vázquez, que cuenta con formación como técnica de sonido y publica música a través de El Genio Equivocado. Su primer disco, ‘Deseo concedido’, se lanzó en 2024 y en 2025 la artista entrega en ‘Lesbian Garros’ su himno lésbico.

Frente a rimas más cuestionables que parecen salidas de otro siglo como «dicen que es un poco grosera, su madre dice que es la repera», ‘La amiga soy yo’ desborda descaro y funciona como celebración de «la identidad en proceso, la disidencia frente a la norma y la libertad de no encajar».

Oreiana presentará ‘La amiga soy yo’ en vivo el próximo 21 de marzo en la Sala Salamandra de L’Hospitalet de Llobregat, junto a Ladilla Rusa y FUTURACHICAPOP.





