Qué fantasía es la propuesta de Dulze, en Girando por Salas

Entre las artistas emergentes que parten de una sensibilidad próxima al flamenco para abrirse a otros universos musicales se encuentra Dulze. La artista gaditana debutó en 2020 y, desde entonces, ha publicado trabajos como el EP ‘Gatea’, con una propuesta cercana a la de Judeline, María José Llergo o el también gaditano CURRO.

‘Maleante’ es una muestra clara de la renovación urbana que ha experimentado lo que en otra época se denominó -de forma algo despectiva- “flamenquito”. También lo es ‘La Gata’, que rompe expectativas para transformarse en un seductor reguetón lento.

Más interesante e inesperado aún resulta que la propuesta de Dulze transite hacia una sensibilidad más cercana al bedroom pop y al indie en temas como ‘Qué fantasía’ u ‘Otros labios’, donde se apoya en guitarras acústicas, baterías pop-rock y toques funky en percusiones y bajos. BENEE puede ser una influencia, de repente.

El hyperpop también se sitúa en el punto de mira de María Lorenzo -nombre real de la artista-, siendo ‘KMK2’ otro de sus temas destacados, esta vez junto a la catalana Sofía Coll.

La de Dulze es, por tanto, una propuesta plenamente contemporánea, que ya ha llamado la atención del circuito Girando Por Salas. Dulze presentará su música en directo en salas de todo el país a partir de este mes de marzo, comenzando por Barcelona.

Jueves, 26 de marzo – BARCELONA – Sala Vol

Sábado, 18 de abril – ALMERÍA – Sala Port of Spain

Viernes, 24 de abril – GUADALAJARA – Espacio Tyce

Viernes, 22 de mayo – GRANADA – RockndRolla Club

Jueves, 28 de mayo – SEVILLA – Sala Even

Sábado, 30 de mayo – CÁDIZ – Soho Alternative Bar









