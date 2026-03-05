Alcalá Norte revive a Paganini en la continuista ‘El hombre planeta’

Tan presentes han estado Alcalá Norte en festivales durante el último año que cuesta creer que tengan ya listo el lanzamiento de su segundo disco, pero hay que recordar que su celebrado debut homónimo vio la luz en abril de 2024, hace casi dos años. Su sucesor verá la luz en septiembre.

Precisamente, la cadena pública se ha encargado de estrenar el primer single de este segundo disco a través del programa Mañana Más presentado por Ángel Carmona. Se trata del anunciado ‘El hombre planeta’, que podrá escucharse en plataformas a partir de esta madrugada, ya 5 de marzo.

‘El hombre planeta’ sigue la línea de canciones como ‘La vida cañón’ o ‘La calle elfo’, lo que significa que alterna estrofas narrativas con estribillo explosivo. Guitarras que oscilan entre el jangle y el post-punk, junto a teclados de aires góticos, construyen un sonido continuista del debut de Alcalá Norte pero también un single igual de claro que los anteriormente mencionados.

‘El hombre planeta’ se había presentado con una portada que levantó sospechas por su supuesto uso de la IA, ya que la mano representada tenía seis dedos. Sin embargo, estas sospechas surgen de la ignorancia, ya que la canción cuenta la historia de Niccolò Paganini, virtuoso violinista de la época romántica, de quien se rumoreaba que tocaba tan bien porque tenía seis dedos y había vendido su alma al diablo. En realidad, simplemente sus dedos eran inusualmente largos.

‘El hombre planeta’ está narrado desde el punto de vista de Paganini e inspirado en la historia que sobre él escribió Heinrich Heine en su relato ‘Las noches florentinas’. «Ahí susurraba el alter ego Maximilian a su amiga María, en las últimas horas de vida de esta, distintas historias, entre las cuales estaba su versión de la vida de Paganini y su episodio de venta del alma al diablo», cuenta Álvaro Rivas a Mañana Más. «Me parecía que la historia pedía una canción. Hayden contaba la historia de Paganini antes y después de la venta de su alma, y yo intenté capturar el léxico de Hayden para representar justo lo que faltaba en el texto, el momento en que Paganini negocia el precio de su alma con el diablo».

