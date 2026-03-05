Carlos Ares y Valeria Castro, favoritos de los MIN 2026

Carlos Ares y Valeria Castro lideran las nominaciones a los XVIII Premios de la Música Independiente (MIN), reveladas este miércoles durante una rueda de prensa celebrada en la madrileña Sala El Sol. Cada uno opta a seis premios, y les siguen con cinco cada uno Repion y Rufus T. Firefly, y con cuatro Zahara y Sanguijuelas del Guadiana.

El 25 de marzo se entregarán los premios en una ceremonia que tendrá lugar en el Gran Teatro de Córdoba y que estará presentada por Tamara García y Masi Rodríguez.

- Publicidad -

La presentación de las nominaciones estuvo acompañada de actuaciones en directo. Elem realizó una actuación en solitario, que se debatió entre el intimismo de la balada, y la explosión dance electrónica; mientras que Ona Mafalda optó por un show de rock de batería y su propia guitarra, coronado por su versión de Mari Trini.

Las nominaciones de los Premios MIN dejan curiosidades como los nombres que optan a la categoría de Mejor artista internacional, entre los que se encuentran Hayley Williams o Perfume Genius. El Premio de Honor será para Ana Curra.

- Publicidad -

Además de las nominaciones en las 22 categorías de premios, se ha revelado la lista de artistas que actuarán en la ceremonia del 25 de marzo. Entre ellos se encuentra Rufus T. Firefly, autores de la canción ‘Premios de la Música Independiente’. También Queralt Lahoz, Sanguijuelas del Guadiana, Çantamarta, Ruth, Vera Fauna y Las Rodes se subirán al escenario.

PREMIO ONERPM ÁLBUM DEL AÑO

«Brindis», de Cala Vento

«La boca del lobo», de Carlos Ares

«9:30 PM», de Queralt Lahoz

«201», de Repion

«El cuerpo después de todo», de Valeria Castro

- Publicidad -

PREMIO RADIO 3 CANCIÓN DEL AÑO

‘Días de perros’, de Carlos Ares

‘X’, de Repion

‘Canción de paz’, de Rufus T. Firefly

‘Revolá’, de Sanguijuelas del Guadiana

‘Tiene que ser más fácil’, de Valeria Castro

PREMIO AIE MEJOR ARTISTA

Kiko Veneno

Repion

Rufus T. Firefly

Valeria Castro

Zahara

PREMIO MIN 2026 MEJOR ARTISTA EMERGENTE

Lia Kali

Carlos Ares

Sanguijuelas del Guadiana

Merina Gris

Queralt Lahoz

PREMIO MIN 2026 MEJOR VIDEOCLIP

Duelo por ‘Cómo será vivir en el campo’, de Depresión Sonora

Ismael de la Trinidad por ‘Renacer’, de Lia Kali

Fran Granada por ‘Full lace y el tuck’, de Samantha Hudson

Pablo Hoyos por ‘Revolá’, de Sanguijuelas del Guadiana

Irene Baqué por ‘Tiene que ser más fácil’, de Valeria Castro

PREMIO INGRESSE MEJOR DIRECTO

Carlos Ares Sonorama Ribera Plaza del Trigo, de Carlos Ares

Repion – 201 en el Teatro Barceló, de Repion

Gira con auriculares: Todas las cosas buenas, de Rufus T. Firefly

Verbena en vena, de Sanguijuelas del Guadiana

Gira Lento Ternura, de Zahara

PREMIO AGEDI ÁLBUM DE POP

«Dime dónde estamos», de Vera Fauna

«Lento ternura», de Zahara

«La boca del lobo», de Carlos Ares

«Zuloa», de Merina Gris

«No sueltes lo efímero», de Pumuky

PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM DE ROCK

«Los perros no entienden internet (…y yo no entiendo de sentimientos)», de Depresión Sonora

«III», de Grande Amore

«1973», de Quique González

«201», de Repion

«Todas las cosas buenas», de Rufus T. Firefly

PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍZ

«Ícaro», de Dulzaro

«La constancia», de El Nido

«El cuerpo después de todo», de Valeria Castro

«Judit Neddermann & Pau Figueres», de Judit Neddermann & Pau Figueres

«Robina», de La Maria

PREMIO FUNDACIÓN SGAE MEJOR ÁLBUM DE JAZZ

«El Trío», de Alex Conde

«Mutatis Mutandis», de EME EME Project

«Luces y sombras», de Ivan Melon Lewis

«Mestura», de María Toro

«Al Cante», de Pablo Martín Caminero y David Carpio

PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM DE FLAMENCO

«Aventuremos la vida», de José de los Camarones

«Kiko Veneno en la Carbonería», de Kiko Veneno

«Pura vida», de Laura Vital

«Himno Vertical», de Rocío Márquez y Pedro Rojas Ogáyar

«Calle Pureza» de Rubio de Pruna

PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM DE CLÁSICA

«Spain on Fire», de Accademia del Piacere con Quiteria Muñoz

«Les chants des muses», de Anna Urpina

«Gaetano Brunetti: String Quartets Op.3», de Concerto 1700

«Mozart & Schubert», de Josep Colom y Javier Laso

«Mozart: The horn concertos», de La Real Cámara con Javier Bonet y Emilio Moreno

PREMIO MIN 2026 MEJOR GRABACIÓN DE MÚSICAS URBANAS

«Totosaki», de Euskoprincess & Mattin

«El Secreto», de Juicy Bae

«Kaelis», de Lia Kali

«Miss Understood», de l0rna

«9:30 PM», de Queralt Lahoz

PREMIO MIN 2026 MEJOR GRABACIÓN DE ELECTRÓNICA

«Neu om», de Amanda Mur

«Xorieri», de Baiuca & Izaro con Oreka Tx

«Halo», de Bruma

«2025», de GAZZI

«Free baby» de Restinga

PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM EN CATALÁN

«El primer cant del matí», de Alosa

«Vigília», de Anna Andreu

«Eril Eril Eril», de El Petit de Cal Eril

«Paradís», de Júlia Colom

«Katana», de Maria Hein

PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM EN EUSKERA

«Kabakriba», de EZEZEZ

«Zuloa», de Merina Gris

«Miruenea», de Mirua

«Zerrautsa», de Olaia Iniziarte

«Lurra ikutu barik», de Ruper Ordorika

PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM EN GALLEGO

«Lovismo», de A banda da loba

«Feira», de De Ninghures

«Alvela», de Faia Díaz Novo

«III», de Grande Amore

«Mestura», de María Toro

PREMIO MERLIN MEJOR ARTISTA INTERNACIONAL

Silvana Estrada

Hayley Williams

Perfume Genius

Pulp

Big Thief

PREMIO SAE MADRID MEJOR PRODUCCIÓN MUSICAL

Alejandro Guillán por «Xorieri», de Baiuca & Izaro con Oreka Tx

Carlos Ares por «La boca del lobo», de Carlos Ares

Sergio Salvi y Sandra Delaporte por «Rendición», de Delaporte

Jordi Matas por «Bakan (II)», de Gorka Urbizu

Carles Campi Campón por «El cuerpo después de todo»,

de Valeria Castro

PREMIO MARILIANS MEJOR DISEÑO GRÁFICO

Bandiz Studio por «Los perros no entienden Internet (…y yo no entiendo de sentimientos)», de Depresión Sonora

Julia Martin-Maestro por «Todas las cosas buenas», de Rufus T. Firefly

Raúl Rodríguez Orgaz y Jorge de Cruz por «El único ser sin talento»,

de Stivijoes

Emilio Lorente, Guillermo Guerrero y Zahara por «Lento ternura»,

de Zahara

Guillermo Arias por «Mañana y siempre», de Nadadora

PREMIO MIN 2026 MEJOR LETRA ORIGINAL

‘Todo me va bien’, de Albert Pla y Kase.O

‘Cómo será vivir en el campo’, de Depresión Sonora

‘Podría haber sido’, de La Bien Querida

‘Los asombros’, de Nacho Vegas

‘Terciopelo azul’, de Quique González

PREMIO DEL PÚBLICO

‘Cartas’, de Cas de Rojas

‘Las palabras’, de Siloé

‘Oxitocina’, de Cepeda

‘Incendio’, de Brock Ansiolitiko

‘Vinculos – Anj’hara’, de Olvido Lanza