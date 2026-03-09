‘boyfriend’ es el bop con que conocer a 2charm

“Nunca estarás solo en Barcelona” es uno de los títulos del disco de 2charm, el dúo de dos “encantadores” chicos australianos que se ha dado a conocer en el último par de años con un sonido que se debate entre el indie-techno-pop, el EDM de los 2010s y el hyperpop. Tim Nelson y Sam Netterfield, naturales de Brisbane, crean música inspirada en artistas como Skrillex o SOPHIE, y que colaboren con figuras como Ninajirachi tiene todo el sentido al escuchar sus canciones.

Cualquiera que esté versado en pop australiano recordará que Tim y Sam fueron integrantes de la banda Club Sport, cuyo disco ‘Jesus at the Gay Bar’ (2023) alcanzó el número 1 en la lista de álbumes australiana. Hablando de cosas gays, Tim y Sam están casados.

- Publicidad -

Su nuevo proyecto, aparte de su matrimonio, es 2charm, con el que lanzan pegadizas y desenfadadas canciones de pop electrónico que coquetean con diversos estilos modernos, incluyendo el dubstep, el house y el baile funk. Su disco ‘star scum city’ se puede escuchar desde finales de febrero e incluye temas de ecos indie-house como ‘pregorative’, ‘invisible wings’ o el citado más arriba.

Aunque el verdadero single que debes conocer de 2charm es ‘boyfriend’, que supera ya el millón de escuchas porque es el mejor que han publicado hasta ahora. Por eso es la Canción Del Día para hoy lunes.

- Publicidad -

‘boyfriend’ sitúa a dos personas coqueteando en una fiesta, inseguras de si la otra está interesada: “No sé qué decir, tú empiezas a acercarte a mí, mis ojos me delatan, te miro con ternura”. La producción musical tiene una clara inspiración house-pop, pero las voces están subidas de tono, pareciendo emitidas por el dibujito animado que decora la portada del álbum.





