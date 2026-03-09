Bad Gyal / Más cara

«Me he permitido crear desde el disfrute, hacer los géneros que me gustan y que yo misma consumo». Esta es la máxima del segundo álbum oficial de Bad Gyal: hacer un disco «disfrutón» y publicarlo en los tiempos en que asoman los primeros rayos de sol de la temporada primavera/verano.

‘Más cara’ no es tanto un álbum que lleve a Alba Farelo a otro nivel artístico, como uno al que recurriremos mucho más de lo que en su semana de lanzamiento nos pensamos. Exactamente lo mismo que ocurrió con ‘La joia‘, aún en la lista de ventas española tras 100 semanas de permanencia, y certificado como disco de platino.

- Publicidad -

El segundo álbum de Bad Gyal empieza a tope, con un primer cuarto de vértigo en el que encontramos el nuevo single homónimo; ‘Un coro y ya :)’, que recupera el sonido R&B de finales de los 90 y principios de los 2000, asistida por un bajo espléndido; el hit ‘Da Me’, de vídeo excelente y rimas divertidísimas, algunas elípticas; o el merengue de ‘Noticia de ayer’. Una bomba rítmica y melódica en la que Farelo pasa página de alguien que la jodió, tirando de calle.

También en ese tramo encontramos un reggaeton old school vibrante llamado ‘Te daré’ que nos lleva a los tiempos de pioneros como Don Omar y Daddy Yankee.

- Publicidad -

Lo malo es que después el disco se va entregando a un sonido más genérico, rara vez sorprendente. Hay fórmulas agotadas en un disco de 19 pistas para cuando llegan cosas como ‘Perro’ y ‘Gatitas’. Ojalá más merengue, R&B y guiños a otros ritmos, pero la guaracha de ‘Fuma’ -uno de los dos temas co-producidos por Danja- es una excepción en un océano de producciones latinas algo básicas para situarse en 2026.

Los dúos se los goza, eso sí, especialmente los hechos con chicos -dice que necesitaría un manual para ser bisexual-. Tanto ‘Choque’ con Chencho Corleone (producida por Luny Tunes), como ‘La iniciativa’ con J Alvarez y ‘Última noche’ con Ozuna están entre lo mejor de ‘Más cara’. La química con todos ellos es evidente y no es de extrañar que Bad Gyal se sienta en su «prime» cantando sobre «condones» y «hierba» junto a un miembro de Plan B. Ese es el cometido de esta artista en este mundo.

Sus barras, además, están donde siempre. Los anhelos ultra «horny» de ‘De por vida’ («Mi única relación es con el alcohol»), los lemas de ‘Fa$hion Killa’ («Comprar caro no da clase») y los juegos «de to, tototó, tototó» de ‘De to’ hacen difícil averiguar cuál, de todas estas, será nuestra canción del verano particular. Y es que con Bad Gyal nunca se sabe. Mientras ‘Chulo pt 2’ sigue pegada, otros no hemos superado aún lo del culo empapao en Don Julio.