Bad Gyal ‘Fuma’ a golpe de electro guaracha

Bad Gyal dice que su propósito es que su música llegue a todos los estratos de la sociedad, y puedo confirmar que también es muy querida entre las mujeres lesbianas y bisexuales: su música fue, sin duda, la más pinchada de la noche en la conocida fiesta Manuelas celebrada este viernes en la sala Upload de Barcelona. Sonó ‘Fiebre’ repetidas veces -perdí la cuenta-, también ‘Sin carné’ o hasta ese single llamado ‘Aprendiendo el sexo’ que probablemente habías olvidado. Y muchos de los asistentes pudimos comprobar por primera vez qué tal suena desde un buen equipo de sonido ‘Fuma’, el nuevo single de Bad Gyal, que vuelve a fusionar géneros de forma sorprendente.

‘Fuma’, la Canción del Día de hoy, es una oscura producción inspirada en el dancehall y la guaracha, un género colombiano de música electrónica. Bad Gyal introduce ‘Fuma’ cantando sobre una mujer que vive “pegá a la pista”, que fuma y bebe hasta el amanecer. A partir del minuto 1:45, su voz pasa a un segundo plano y la producción toma el protagonismo, entregándose al frenesí de sintetizadores y percusiones y sumergiéndose en las entrañas de la noche.

- Publicidad -

Bad Gyal visita en ‘Fuma’ un club de Miami llamado E11EVEN, y no es casualidad que uno de los productores principales de la canción sea Danja, al que conocerás por su trabajo en ‘Blackout‘ (2007) de Britney Spears, un disco inspirado en la música que sonaba en los clubs underground de Miami de la época.

‘Fuma’ es el tercer sencillo oficial del disco que Bad Gyal publicará en 2026 y que presentará en arenas españolas ese mismo año. Tanto ‘Da Me‘ como ‘Última noche‘ con Ozuna formarán parte de este trabajo.



- Publicidad -

Podcast: Bad Gyal, la artista