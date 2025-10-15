Bad Gyal vuelve con disco y gira en 2026

Bad Gyal lanzará su segundo álbum en 2026. La autora de ‘La Joia’ iniciará una nueva etapa el año que viene con un nuevo disco y una nueva gira que le llevará por los principales recintos de nuestro país, además de alrededor del mundo.

Por el momento, no se conocen mucho más detalles del segundo LP de Bad Gyal, aparte de que incluirá los singles ya publicados ‘Da Me’ y ‘Última Noche’, junto a Ozuna. Los singles están producidos por Cromo X y Jorge Milliano, especializados en el sonido caribeño contemporáneo, por lo que es probable que el resto del disco siga esta línea.

La gira de este proyecto arrancará en España y pasará por el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Movistar Arena de Madrid, el Roig Arena de Valencia, el Live Sur Stadium La Cartuja de Sevilla, el Arena Miribilla de Bilbao y el Coliseum de A Coruña.

El link de registro para la preventa ya está disponible. Esta comenzará mañana, 16 de octubre, a las 12h. La venta general de entradas será el día 17 de octubre a la misma hora.

BAD GYAL TOUR 2026

20 MARZO | Palau Sant Jordi – Barcelona

11 ABRIL | Movistar Arena – Madrid

24 ABRIL | Roig Arena – Valencia

09 MAYO | Live Sur Stadium La Cartuja – Sevilla

16 MAYO | Arena Miribilla – Bilbao

23 MAYO | Coliseum – A Coruña