Jack White, obligado a aclarar sus palabras sobre Taylor Swift

Jack White está harto de la cultura del «clickbait». Así lo ha hecho saber en un comunicado, ahora borrado, en el que aclaró sus últimas declaraciones sobre Taylor Swift y su forma de escribir. Él le contó a The Guardian que le parece «un poco aburrido escribir sobre mí mismo». El público, por supuesto, ha interpretado que estaba llamando aburrida a Swift.

«Se ha vuelto muy popular la forma que tiene Taylor Swift de escribir sobre todo lo que tiene que ver con sus rupturas públicas, lo cual no me parece demasiado interesante. Creo que es un poco aburrido para mí escribir sobre mí mismo», declaró White en The Guardian. «Si es algo realmente doloroso, no voy a poner ahí esta cosa importante y dolorosa por la que pasé para que algún idiota en Internet lo pisotee», concluyó, explicando que prefiere escribir desde la perspectiva de un personaje.

Por supuesto, sus palabras fueron malinterpretadas. «No dije que la música de Taylor es aburrida o lo que sea que el clickbait esté intentando arrastrar», comenzó su comunicado. Mientras explicaba que simplemente dio su opinión respecto a cómo le gustaba escribir a él, con «personajes imaginarios» pareciéndole más interesantes que la realidad, White dejó claro que no era una crítica a Swift: «Estoy muy feliz de que haya tenido éxito con tantos amantes de la música a su propia manera».

«Simplemente porque diga que tengo una manera de hacer las cosas no significa que piense que todos tengan que hacerlo igual. Deberían hacer lo que funcione para ellos», se podía leer en el comunicado. Jack White acabó asegurando que el hecho de que se hayan sacado sus palabras de contexto le ha hecho tener «menos y menos ganas de hacer entrevistas» en una época en la que hay una «demanda masiva por el clickbait y el contenido».

no se muy bien cuál es el contexto pero me gustó este comunicado de Jack White en su exilio cubano contra la literatura del yo desde la literatura del yo. Está cuenta es orgánica de Jack White pic.twitter.com/S2KpqLt83S — /pol/ (@PabloAmerico1) March 9, 2026