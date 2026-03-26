No querrás bajarte de la nube de Gelli Haha

Gelli Haha es la artista que está devolviendo los colorines al pop, como quedó claro con el sonido de su disco ‘Switcheroo‘ (2025) y en la estética de sus fantasiosos videoclips, hasta el punto de que Haha se ha inventado su propio universo, al que llama Gelliverso.

La artista, originaria de Idaho, se ha dado a conocer sobre todo con el single ‘Bounce House‘ y con una estética de surrealismo infantil y chicle, y eso es exactamente lo que ofrece en su nuevo single recién estrenado.

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El sonido de ‘Klouds Will Carry Me to Sleep’ suena claramente evolucionado respecto al de ‘Switcheroo’, aunque el tema ha sido incluido a posteriori al final del disco, señalando que Haha todavía no pasa página de la era que enmarca su fantástico debut. De hecho, la razón del lanzamiento de «Klouds» es el inicio de la gira del álbum, que pasa por España en junio.

‘Klouds Will Carry Me to Sleep’ ofrece un viaje a medio camino entre el videojuego y una alucinación sensorial, imaginando cómo sonaría la new wave de los 80 en pleno siglo XXI. El componente festivo y ligero de su melodía y estribillo se complementa con una producción futurista, llena de arrebatos melódicos y rítmicos y atiborrada de texturas, con una sensación casi multidimensional.

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‘Klouds Will Carry Me to Sleep’ se presenta con un videoclip dirigido por David Gutel que te hará pensar en la primera Sia y, sobre todo, en la Katy Perry de ‘Teenage Dream’ (2010), con una Gelli Haha conduciendo por las nubes.

